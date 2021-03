A profesionalización dos xestores culturais vai a máis en Galicia

O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presentou hoxe o Informe Xerf@ Formación e profesionalización da acción cultural pública en Galicia xunto a representantes das tres universidades galegas participantes neste proxecto impulsado pola Xunta.

Realizado polo grupo de investigación de Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea) da Universidade de Santiago (USC) e persoal das outras dúas universidades, o estudo realiza un diagnóstico e unha avaliación da actividade profesional e sociolaboral dos traballadores de acción cultural dos concellos galegos.

Demostra, entre outros aspectos, unha crecente e progresiva incorporación das mulleres ao sector e identifica aos xestores culturais como persoas con demostrada experiencia e cada vez tendo uns maiores índices de formación.

Como expresou, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, trátase dunha ferramenta “útil e necesaria” para seguir afondando na mellora do sector cultural a través dun diagnóstico e análise “rigorosos” con propostas, recomendacións e suxestións que poderán orientar as decisións futuras nas distintas administracións. “Na Xunta de Galicia somos sensibles ás necesidades e demandas dos profesionais da cultura e agora máis que nunca é importante traballar en coñecer as súas debilidades e fortalezas apoiando proxectos académicos como este”, engadiu. Anxo M. Lorenzo aludiu ás conclusións que constatan un crecemento na formación especializada destes profesionais e tamén identifica necesidades que se terán en conta na planificación para adaptarse ás novas contornas sociais.

O estudo elaborouse baixo a dirección e coordinación dos profesores José Antonio Caride, catedrático de Pedagoxía Social na Universidade de Santiago, Héctor Pose, doutorado de Pedagoxía e Didáctica da Universidade da Coruña, e Xosé Manuel Cid, decano da Facultade de Educación e Traballo social na Universidade de Vigo.