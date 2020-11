A propósito de Sean Connery, Ian Fleming y James Bond

en la última semana , la prensa internacional ha recordado al actor Sean Connery, cuya vida se apagó el pasado día 31 de octubre y con la noticia ha vuelto a la actualidad, el personaje carismático y elegante, obstinadamente escocés, cuya vida transcurrió en buena parte al lado de la pintora francesa Micheline Roquebrune, autora de singulares retratos y obras de luminoso colorido.

Nacido en Edimburgo en 1930, fue quien mejor encarnó la personalidad del agente secreto 007, James Bond eje central de la saga de catorce novelas de espionaje y aventuras, creadas por el escritor y periodista inglés Ian Fleming.

Las historias se centran en la figura de James Bond, hombre seductor y valiente, quien afrontaba situaciones de enorme riesgo saliendo siempre airoso de las complejas misiones y cruzadas encomendadas. El nombre de James Bond lo tomó el escritor de un ornitólogo estadounidense, especialista en el estudio de exóticas aves de la zona del Caribe.

Las novelas de Fleming fueron llevadas al cine y la primera película, Agente 007 contra el Dr No, en la que aparece en escena Sean Connery en el papel estelar de Bond, estaba dirigida por Terence Young; en los años siguientes, y en los films que dieron continuidad a la serie, se sumaron los directores ¸Guy Hamilton y Lewis Gilbert.

En Desde Rusia con amor (1963), Goldfinger (1964), Operación Trueno (1965), Solo se vive dos veces (1967), Diamantes para la eternidad (1971), Nunca digas nunca jamás (1983), los guiones se ajustaron al argumento de las novelas originales, y los filmes constituyeron todo un impacto en el mundo del cine; la puesta en escena combinaba la belleza de los enclaves, el atractivo de los personajes, con altas dosis de intriga, dinamismo y ficción que seducían al espectador.

La continuidad de los relatos de Fleming en la cinematografía pasaría por diversos momentos sobreviviendo a lo largo de las décadas hasta el presente; el agente 007, se convertiría en un símbolo de los mass media; después de Connery, otros actores, David Niven, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig, asumieron ese papel.

Para la creación de la serie de novelas, Fleming se había servido de su propia vida, inspirándose en las personas con las que compartió momentos; su experiencia profesional, en el ejército británico, y en el M16, el conocimiento del mundo de la inteligencia y el espionaje fueron indispensables para componer los argumentos a partir de una realidad que le era familiar. Por ese motivo cuando decidió dedicarse exclusivamente a la escritura ya contaba con un importante bagaje y conocía de primera mano algunos de los lugares en donde sucederían los episodios de sus invenciones; uno de ellos es la isla de Jamaica y allá se trasladó a mediados de los años cuarenta buscando la calma, atraído por el exotismo de sus parajes que le proporcionaron el impulso necesario para asentar su vocación; la primera novela de la serie, Casino Royal (1953), se desarrolla en algunos puntos de la isla.

Las películas en las que Sean Connery interpreta a James Bond, además de los impecables repartos de actores, fotografía (Ted Moore , Freddie Young) y montaje, están ambientadas por bandas sonoras que han quedado en la memoria colectiva, creadas en su mayor parte por el compositor irlandés John Barry, y realmente dieron a los filmes el punto exacto que los hace inolvidables.

Algunos temas centrales son referentes de unos años en los que el cine ejercía una enorme influencia en los públicos de todos los países y fueron interpretados en forma de canciones por Shirley Bassey (Goldfinger) , Tom Jones (Thunderball) y Nancy Sinatra (You only live twice). Igualmente, esas producciones cinematográficas mostrarían la espectacularidad de paisajes y monumentos: la isla ficticia de Crab Key, la Estación Sirkeci y la Cisterna Basílica, de Estambul, los canales de Venecia, el castillo medieval de Himeji en Japón, el Stoke Park de Buckinghamshire, o los fondos marinos de los mares de Bahamas.

Jamaica acogió el nacimiento de esas tramas y del carismático Bond, estudiado y perfilado hasta tal punto por el escritor, que podría identificarse en sus peculiaridades con Sean Connery. De ahí, su perdurabilidad. En la finca Goldeneye en Oracabassa, al lado del mar, Fleming dio continuidad a su obra y pasó los últimos años cercano a su amigo el actor y dramaturgo Noël Coward, vecino de aquella costa; en 1976, Bob Marley compró esa propiedad, ahora convertida en hotel, que con el mismo nombre evoca a sus legendarios moradores.