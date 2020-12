A RAG celebra a Carvalho Calero, mestre “da cultura galega do XX”

Santiago. A Corporación municipal de Ferrol aprobou, por unanimidade, no mes de maio pasado unha declaración institucional apoiada por múltiples colectivos da cidade na que lle solicitaban á Real Academia Galega (RAG) que a homenaxe a Ricardo Carvalho Calero, acordada para as Letras Galegas 2020, se prolongase ás Letras Galegas do ano 2021, “de forma que se posibilite un auténtico recoñecemento e homenaxe á súa figura, e que sexa atendida a demanda social e institucional que avoga porque a súa celebración non quede escurecida ou postergada por circunstancias sobrevidas, como son as que a pandemia sanitaria da COVID provocou na nosa sociedade”, sinalan no seu comunicado de prensa.

E endagen: “A suspensión de actos en todos os contextos (ensino, cultura, arte, lecer...) privounos da posibilidade de estar á altura das nosas ansias e da personalidade homenaxeada. O 2020 pasou a ser un ano de excepción tamén para as Letras Galegas; entendidas máis aló da data do 17 de maio e do recoñecemento puntual do día mesmo. O ano Ricardo non foi posible. Mais a sociedade e a cultura galega segue necesitando un verdadeiro Ano Carvalho Calero no que desenvolvermos o noso recoñecemento coas homenaxes e actos suspendidos e aparcados”, salientan. Neste contexto, “asistimos”, din na nota “perplexos á falta de sensibilidade e de respecto por Carvalho Calero amosado pola RAG, quen se empeñou contra toda razón en non estender a celebración”. ECg