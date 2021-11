A RAG centrará a súa programación de novembro na figura de Xela Arias

Santiago. A Real Academia Galega (RAG) segue a celebrar as Letras Galegas de Xela Arias no mes de novembro con tres xornadas dedicadas á súa figura e obra. O Simposio Xela Arias, que se desenvolverá os xoves 11, 18 e 25 de novembro na sede da institución (rúa Tabernas, 11 – A Coruña) a partir das 18:00 horas, concibiuse como un punto de encontro para profundar na análise da escrita, a tradución e o labor de edición da autora e tamén gozar da súa creación a través da palabra recitada, a música e o audiovisual. A entrada a todas as sesións é libre ata completar a capacidade da sala. O programa poderá seguirse tamén en directo dende a canle de Youtube da RAG.

Oo xoves 11 de novembro a poeta Yolanda Castaño moderará a mesa protagonizada por Darío Gil Arias, fillo da homenaxeada; e a escritora Marga do Val e a profesora da Universidade de Vigo Ana Iglesias Álvarez, amigas persoais de Xela Arias. A tarde rematará cun recital con Darío Gil Arias, Marga do Val e Yolanda Castaño xunto ao académico Darío Xohán Cabana e as poetas Emma Pedreira e Dores Tembrás. Naxornada do xoves 18; a escritora e tradutora Mercedes Leobalde conducirá unha mesa con María Xesús Nogueira, Chus Pato e Alba Cid. E xa o 25 de novembro, Manuel Bragado, Ana Luna e Belén López Rodríguez achegarase ao seu interese por conectar a poesía con outras artes, ben visible no caso das salientables obras de Xela Arias. REDACCIÓN