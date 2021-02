A RAG comparte ‘Xeliña fala galego’, escrito polo mestre Valentín Arias

Santiago. A diversidade lingüística é unha riqueza ameazada a nivel mundial. Por iso a Unesco celebra dende 2000, cada 21 de febreiro, o Día da Lingua Materna, unha conmemoración á que a Real Academia Galega (RAG) se suma este ano compartindo dende academia.gal Xeliña fala galego.

O relato, escrito polo mestre e tradutor Valentín Arias en 1968, conta a experiencia como nena criada en galego da súa filla Xela Arias (1962-2003), a quen a Academia lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. O texto difúndese xunto a un artigo no que o presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, tamén reivindica a transmisión xeracional do idioma como “unha riqueza que debemos celebrar” e lembra que o galego é ademais unha porta ao multilingüismo, un concepto no que a organización internacional pon o acento nesta edición do Día da Lingua Materna e no que tamén afonda a historia de Valentín Arias.

“A proposta quere fomentar o multilingüismo para a inclusión na educación e na sociedade. O texto de Valentín Arias é moi significativo ao respecto. Multilingüismo sen renunciar ás raíces para construír unha sociedade sen complexosos”. REDACCIÓN