A RAG rinde homenaxe a Xosé Ramón Barreiro no seu cabodano

A Coruña. A Real Academia Galega renderalle hoxe homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández cadrando co primeiro cabodano do historiador, presidente da institución durante case unha década (2001-2009). O programa reunirá a compañeiros e discípulos do académico e rematará cunha actuación musical da violenchelista Margarida Mariño. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala. O acto poderá seguirse en directo dende academia.gal

A RAG organiza a homenaxe coa colaboración do Concello da Coruña, a cidade onde Xosé Ramón Barreiro viviu dende os ano 80 do século pasado. Na apertura institucional participarán ademais Antonio López, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, onde o profesor foi catedrático de Historia Contemporánea de Galicia; e Xosé M. Núñez Seixas, vicepresidente do Consello da Cultura Galega, de cuxo plenario formou parte como persoeiro de prestixio durante tres décadas.

O académico e tamén historiador Ramón Villares será o encargado de trazar o perfil biográfico do profesor Barreiro, compañeiro do Departamento de Historia Contemporánea da USC.

Historiador vocacional e erudito, a súa obra abrangue temas moi diversos, entre os que destacan especialmente as súas investigacións sobre a historia da Galicia do século XIX, dende a vida política ata as biografías de figuras senlleiras. Cómpre salientar a que escribiu de Manuel Murguía, que lle valeu o Premio da Crítica na categoría de Investigación de 2013. ECG