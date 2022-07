A RAGC convoca as Medallas de Investigación que recoñecen a traxectoria consolidada de científicos

Ciencia. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) convoca as Medallas de Investigación galardón que recoñece traxectorias senlleiras en investigación, ao tempo que fomenta a promoción da ciencia e a tecnoloxía en Galicia co fin de difundir á sociedade o aprecio polos valores científicos. Estas medallas valoran a traxectoria consolidada de científicas e científicos en activo, cuxa actividade se desenvolveu maioritariamente na nosa comunidade.

Outorgaranse cinco medallas de investigación, unha por cada sección da RAGC: Medalla Ánxeles Alvariño Gonzálezno ámbito da bioloxía e ciencias da saúde; Medalla Isidro Parga Pondal en ciencias técnicas; Medalla “Antonio Casares Rodríguez” no eido da química e xeoloxía; Medalla Domingo García-Sabell Rivas no das ciencias económicas e sociais; e a Medalla Enrique Vidal Abascal en matemáticas, física e ciencias da computación. O prazo da convocatoria estará aberto ata o 9 de setembro. As propostas poderán ser presentadas por dez profesores ou por departamentos, institutos ou centros de investigación galegos, podendo ser avaladas conxuntamente por máis dunha entidade. Incorporaranse ademais as propostas de candidatas e candidatos dos tres anos anteriores. As bases da convocatoria especifican que a proposta debe incluír un documento onde se describa a traxectoria investigadora, así como un currículo abreviado da candidata ou candidato.

Cada unha das seccións da RAGC proporá tres candidatos, correspondendo a elección final á Xunta de Goberno da Academia, que valorará tres dimensións: a contribución á creación de coñecemento por medio de publicacións en libros e revistas; a capacidade de formación -especialmente de doutoras e doutores- e a creación de liñas de traballo e de escola de investigación; e o impacto, considerando a transferencia dos resultados, o liderado en proxectos españois e internacionais e a inserción na sociedade científica internacional.ECG