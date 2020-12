A RDL pecha con 400 actividades e 202 entidades participantes o ano

A Rede de Dinamización Lingüística (RDL) desenvolveu ao longo do ano 2020 un importante labor na visibilización e extensión do uso da lingua galega que se materializa en máis de 400 accións de promoción do uso social do idioma desenvoltas nas súas entidades, cun importante investimento que ascendeu a máis de 900.000 euros, gran parte deles xestionados desde o Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 impulsado pola Xunta de Galicia para apoiar o sector cultural no contexto da pandemia.

O secretario xeral de Política Lingüística e presidente da RDL, Valentín García, deu conta delas na reunión anual do Consello de Membros da Rede, onde fixo balance da memoria de actividade 2020 e presentou as liñas de traballo para 2021.

Así, a RDL acolleu un total de 424 actividades de dinamización da lingua e da cultura galegas, das cales 359 se materializaron en espectáculos de artes escénicas (con 240 representacións teatrais e 119 concertos) e 65 noutros formatos culturais (exposicións, roteiros literarios, encontros temáticos ou presentacións).

As accións desenvoltas enfocáronse principalmente cara á promoción do uso do galego na infancia e na familia, na transmisión interxeracional do galego, na dinamización lingüística entre a mocidade ou no impulso á promoción do uso do idioma desde o lecer, tanto a través do coñecido programa FalaRedes como no reforzo ás programacións propias das entidades.

Obxectivos. As liñas de actuación aprobadas para o ano 2021 inciden en actividades destinadas a incrementar o uso que a mocidade fai do galego, nomeadamente as familias novas con fillos; na posta en valor do galego como vehículo de comunicación e activo empresarial no ámbito da lusofonía; no traballo lingüístico por medio dos valores transversais como a igualdade ou a sensibilización contra a violencia de xénero; na preservación, coñecemento e difusión da riqueza toponímica de Galicia e na visibilidade do idioma e da cultura galega no Camiño de Santiago, no marco da celebración do Xacobeo 2021.

Encontro anual. O Consello de Membros da Rede de Dinamización Lingüística reúnese de forma anual desde a súa creación, en 2010. Trátase dun encontro ao que están chamados os responsables das entidades que a conforman (concellos, deputacións, mancomunidades, asociacións e a propia Xunta de Galicia) para facer balance das accións desenvoltas nos últimos doce meses e fixar as liñas de actuación dos vindeiros doce.

Canda Valentín García e os outros representantes da Administración autonómica, tomaron parte na sesión outros trinta responsables dos concellos da Estrada, Boqueixón, Bande, Viveiro, Lalín, A Coruña, Ames, Valga, Narón, Mondoñedo, A Pobra do Caramiñal, Cariño, Marín, Cuntis, Cedeira, Quiroga, Outes e Vilamarín, así como das deputacións da Coruña e Ourense e mais do Liceo de Ourense. Tamén participou na reunión ordinaria anual a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.

Na sesión, ratificouse a entrada na RDL dos concellos do Corgo, Monterrei e da Pobra de Trives, co que o número total de entidades participantes no proxecto de promoción social do galego desde o ámbito local se sitúa arestora nos 202 (entre concellos, deputacións, mancomunidades, asociacións, fundacións, Consello da Cultura Galega, Fegamp, entre outros).