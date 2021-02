A Rede Galega de Teatros e Auditorios recupera a súa actividade programada

Santiago. A Rede Galega de Teatros e Auditorios retomou a partir de onte a súa actividade escénica e musical que, pese aos adiamentos por mor do peche sanitario das últimas semanas, mantén a súa previsión de ofrecer máis de 300 funcións durante este primeiro semestre do ano.

Esta cifra será posible grazas á reprogramación durante os próximos meses de máis do 90 % das 50 citas que tiveron que ser suspendidas por este motivo no seo do circuíto que promove a Xunta de Galicia en colaboración con 40 entidades locais de toda Galicia. O 10% pendente trasladarase á programación do segundo semestre.

Esta carteleira tradúcese na contratación de 110 formacións artísticas dedicadas de xeito profesional aos ámbitos do teatro, danza, música, novo circo e maxia.

A Rede Galega de Teatros e Auditorios será, ademais, o escenario para a estrea absoluta de varios espectáculos galegos, como é o caso de dous cos que se reactiva a actividade esta fin de semana.

De todos os colectivos artísticos contratados, a gran maioría teñen a súa sede en Galicia e, por xéneros, o teatro familiar e para adultos é o que rexistra unha maior presenza, con preto do 90 por cento da actividade.

Atendendo a unha clasificación por provincias, os 20 municipios participantes da Coruña asumen máis de 150 funcións, 55 os seis de Lugo, 16 os catro de Ourense e 88 os 11 municipios da provincia de Pontevedra, cun investimento compartido entre a Xunta e as entidades locais próximo ao millón de euros.

Non se ten en conta nesta contabilización a programación inicialmente prevista no Auditorio Municipal de Ourense, que foi aprazada polo Concello con anterioridade ao peche sanitario.

Retómase así a actividade dun dos principais circuítos galegos para a distribución de espectáculos escénicos, á que se sumarán nos vindeiros meses as convocatorias cara ás novas edicións de Cultura no Camiño e da Rede Galega de Salas.

De feito, o ano pasado -pese á evolución da pandemia e coa seguridade do público e dos artistas como prioridade- a Rede Galega de Teatros e Auditorios achegoulle ao público 488 actuacións en 38 municipios, para as que se contrataron 148 formacións profesionais. ECG