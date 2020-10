‘A Revista’ contará hoxe con Rosario Álvarez como convidada

Santiago. A Revista Fin de Semana comezará hoxe o seu tempo na TVG conversando sobre a situación da cultura galega con Rosario Álvarez Blanco, presidenta do Consello da Cultura Galega. A convidada falará das actividades que están a promover desde o Consello e tamén da ausencia delas, por mor da pandemia que tan negativamente está repercutindo no sector. Seguindo coa temática da covid-19, o doutor Luis Vázquez Mourin analizará os datos do día, en Galicia e España.

Co seguinte convidado deste domingo, Manuel Arturo Lage, psicólogo clínico da Utaca da Coruña, afondarase nun dos grandes riscos que trae consigo o mal uso as tecnoloxías, as adiccións online infantís e xuvenís, tanto no eido dos videoxogos coma das apostas. No transcurso da conversa achegaranse algunhas claves para aprender a non depender da pantalla dos móbiles e das tabletas e ordenadores. Por último, a presentadora Almudena de Urzáiz indagará con Manuel Vázquez Brañas, doutor en Bioloxía Mariña e técnico do Centro Oceanográfico da Coruña, no regreso das candorcas ás costas galegas, con sucesos coma ataques a algúns veleiros. E xa na G2, o programa Zigzag remata a semana cunha entrevista a Patricia de Lorenzo e Xesús Ron, do Grupo Chévere, que acaban de estrear As fillas bravas e o mito de Casandra. redacción