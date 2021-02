‘A Revista’ vai falar hoxe das mulleres no mundo do viño

Santiago. A cada vez maior presenza das mulleres no mundo do viño, tanto no eido da enoloxía coma dos sumilleres e viticultura, espertará hoxe o interese de A Revista (TVG). Para falar sobre este tema e da súa experiencia no sector, contarase no estudio coa sumiller da Tafona Marta Costas e coa sumiller, enóloga e formadora Mercedes González.

Un equipo do programa estará hoxe, en directo, en Adegas Celme de Ribadavia para coñecer un viño tostado que están recuperando os responsables da adega, un matrimonio da localidade. En conexión conversarase con Dori Rodríguez, unha das artífices deste viño doce, un gran tesouro enolóxico de Galicia, do que están a punto de sacar a súa primeira colleita.

No espazo falarase tamén da influencia da COVID nas mulleres con Carla del Río, mentora de Mujeres en plenitud, coach e divulgadora especializada no sector feminino.Noutra das conexións deste luns, falarase vía skype co cirurxián coruñés Diego González, que acaba de operar dunha excesiva sudoración nas mans unha sevillana, coñecida polo seu paso por un programa de costura da televisión. Con este ciruxián de gran prestixio, que realiza intervencións por todo o mundo e que creou unha técnica revolucionaria no campo da cirurxía torácica, falarase sobre a súa visión da covid-19 desde a súa vivencia, entre outras cuestións.

Coma cada luns, a presentadora Loly Gómez desenvolverá unha mesa de sucesos na compaña do avogado Evaristo Nogueira e da xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algúns dos crimes e das novas máis salientables dos últimos días.

A xornalista Carla Reyes será a colaboradora que estará hoxe no estudio para analizar cada un dos temas expostos. Tamén se falará no programa do próximo arranque dunha terceira temporada de Galicia Bonita, espazo dirixido por Carlos A. Quirós e capitaneado pola arquitecta Rosa Facal, especializada na recuperación de contornas no rural, que percorre Galicia na procura de vivendas que precisan ser rematadas.

Por outra banda, na grella da G2, Zigzag comeza a semana recibindo a visita de Olga Brañas e Olalla López, integrantes do grupo Timparrantela, composto por sete rapazas chegadas de mundos musicais diferentes.

Veñen presentar o seu disco Se te quixen foi polos grelos, que, con textos cheos de retranca e de empoderamento, percorre moitos vieiros, bebendo do tradicional e do folk, pero tamén das charangas e desa música espontánea que nace cando hai gorxas dispostas a unirse nunha canción. As fillas non nacemos boas, é unha longa aprendizaxe e domesticación co paso dos anos. Son versos de A Boa Filla, o último libro da poeta María Soutelo, que publica a editora Urutau. Os espectadores da G2 poderán achegarse hoxe a este poemario, que se foi tecendo a partir dos fíos da memoria familiar.

Por outro lado, o programa visitará na Galería Monty 4 da Coruña a exposición A danza das visións, do debuxante e pintor Pablo Gallo, que conta tamén cunha exitosa carreira como ilustrador. Nesta mostra pon as súas personaxes a danzar para liberalas das súas vidas correntes, que transcorren en gris. Así as pinta, en tonalidades grises e con vestimentas que lembran, nalgúns casos, as salas de baile dos anos 50. ECG