A Ribeira Sacra brilla no Prado diante dos dirixentes da Unesco

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presentou onte no Museo do Prado de Madrid a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial ante os embaixadores do Comité da Unesco, do que forman parte 21 países. Trátase do primeiro paso na nova etapa da candidatura, segundo explicou o conselleiro nun acto no que estes representantes puideron coñecer o traballo técnico realizado así como o labor de posta en valor a conservación desta paisaxe cultural que xa é agora mesmo un dos atractivos da oferta turística galega.

Neste marco no que tamén participou o embaixador de España ante a Unesco, Juan Andrés Perelló, o titular galego de Cultura salientou que tras a decisión de facer un aprazamento estratéxico da candidatura atendendo ás avaliacións e informes de Icomos, Xunta e Estado mellorarán todo o que sexa preciso para dar o último paso “con toda a forza e conseguir o si definitivo”.

“A Ribeira Sacra é un espazo único, cun gran valor incapaz de decepcionar a quen o visita, polo que manteremos vixente o compromiso”, sinalou. Do mesmo xeito, apuntou que o obxectivo compartido co Goberno do Estado é intensificar o traballo da candidatura e seguir avanzando para facer da Ribeira Sacra “un territorio máis vivo, mellor coidado e máis recoñecido en todo o mundo”. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade tamén falou de que a decisión de pospoñer os trámites finais “é unha oportunidade para fortalecer o noso traballo e mellorar algúns aspectos para que poidamos acreditar coas máximas garantías os valores excepcionais da Ribeira Sacra”.

Para iso, tal e como apuntou nesta presentación de onte cunha coidada montaxe audiovisual, agora apostarase aindamáis por facer “as cousas ben, como ata agora, para chegar seguros e con paso firme e decidido á valoración final”.

CITA CUNHA BOA REPRESENTACIÓN No evento de onte no Museo do Prado de Madrid tamén participaron a directora xeral de Bellas Artes do Ministerio de Cultura, María Dolores Jiménez-Blanco, o director de Relacións Culturais e Científicas da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, Guzmán Palacios Fernández en representación do Ministerio de Asuntos Exteriores e o alcaldede Madrid, José Luis Martínez-Almeida .

Alí, o responsable de Cultura da Xunta tamén aproveitou para sinalar que a Ribeira Sacra é unha paisaxe que conxuga “beleza, natureza e patrimonio” que é capaz de ofrecer unha experiencia cultural en si mesma.

“Este é un territorio que destaca, precisamente, pola súa capacidade para conservar os seus valores excepcionais e que reflicte a transformación pausada e respectuosa do home sobre a terra”, engadiu Rodríguez.

En paralelo ao traballo na candidatura, o Goberno galego continuará avanzando nos distintos plans que ten en marcha para este territorio como o Plan Ribeira Sacra, a folla de ruta dotada con 34 millóns de euros que inclúe a diversos departamentos da Xunta de Galicia vencellados coa ordenación do territorio, a promoción turística ou a conservación do patrimonio e dos valores.

Ademais, o obxectivo é complementar estas medidas co proxecto presentado aos fondos europeos Next Generation para actuar sobre este territorio e que aspira a captar 40 millóns de euros.

A area dos Canóns do Sil e do Miño teñen paraxes impoñentes con fermosos mosteiros que durante séculos, afastados do mundanal ruído “e ao amparo do clima benigno destas terras, dedicaron o seu tempo e a súa sabedoría a honrar a Deus e aos homes estudando os segredos da vid” sinalan na web de Turismo de Galicia e engaden: “é o encontro das beiras do Sil e do Miño, de canóns de 500 m de profundidade, de viñedos en escarpadas ladeiras que requiren un esforzo heroico, algo único”. E esta presentación de onte é un dos primeiros pasos dun soño.

Esta mesmo xuño o Consello Consultivo Internacional da Unesco emitiu un informe favorable á candidatura conxunta da Ribeira Sacra e as serras do Oribio e O Courel a Reserva da Biosfera, o último paso antes da proclamación oficial a finais deste verán. A decisión final dependerá das palabras do Consello Internacional de Coordinación do Programa MaB.