A Ribeira Sacra esperará ata setembro pola súa candidatura

Santiago. A Xunta de Galicia e o Goberno central retomarán os contactos no mes de setembro para preparar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade tras o informe do órgano avaliador da Unesco, o Icomos, que puxo en cuestión a incidencia das presas na paisaxe da zona. Así o anunciou o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, no Parlamento de Galicia, onde avanzou as actuacións que porán en marcha os técnicos do Ministerio e da Consellería de Cultura para avanzar na declaración deste territorio como Patrimonio Mundial.

“O Goberno galego segue crendo no potencial da Ribeira Sacra e por iso continuaremos abordando este desafío ata conseguir o si definitivo”, afirmou o responsable autonómico de Cultura, quen explicou que a decisión estratéxica de aprazar o último paso da candidatura fíxose tendo en conta “os intereses do patrimonio galego e pensando sempre no mellor para o país”. “Desde que iniciamos este reto fomos quen de ir superando todos os pasos en tempo récord e logramos o maior dos nosos propósitos: valorizar e protexer a Ribera Sacra xerando orgullo e ilusión”, afirmou.

Ademais insistiu en que continuará “ata conseguir o sí definitivo”. redacción