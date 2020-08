A Ribeira Sacra potencia o valor da súa paisaxe cultural

O futuro Plan de Sustentabilidade Turística permitirá impulsar os valores da Ribeira Sacra como destino verde ligado á aposta polo medioambiente e a paisaxe cultural.

Al menos iso é o que espera o conselleiro de Cultura e Turismo en funcións.

Román Rodríguez mantivo onte un encontro con representantes do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, no que expuxo os detalles desta iniciativa, na que colaborarán a Xunta, o Goberno central e as entidades locais, e que ten por obxectivo reactivar esta industria da man de actuacións respectuosas desde o punto de vista socioeconómico, ambiental e territorial.

O titular de Cultura detallou que Galicia se comprometeu a coordinar esta acción e remitirlle ao ministerio as propostas formuladas polos destinos que opten a esta iniciativa, que se desenvolverá nun período de tres anos e contará cun orzamento de tres millóns de euros.

Unha contía que achegarán o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais beneficiarias.

Estas serán as encargadas de elaborar a proposta de actuación que posteriormente valorará a Secretaría de Estado de Turismo.

Precisamente, Román Rodríguez explicou aos membros deste organismo os requisitos que deberá reunir o futuro plan de sustentabilidade e os criterios que se valorarán para a súa elección.

A iniciativa componse de dúas vertentes, unha centrada en destinos xa consolidados, caracterizados por recibir unha gran afluencia de xente e que busquen reorientar o seu modelo turístico cara outros máis intelixentes e sustentables, e outra vertente, na que se encadraría a Ribeira Sacra, focalizada en destinos rurais ou de interior, que ten por obxectivo poñer en valor aspectos como o patrimonio cultural ou medioambiental, ou crear novos produtos turísticos baseados nas súas particularidades.

Desde o seu punto de vista, esta comarca cumpre con boa parte dos criterios específicos esixidos polo Goberno central para formar parte desta iniciativa, ao tratarse dun territorio definido, que conforma unha marca turística diferenciada caracterizada pola súa paisaxe cultural, que encara a recta final para ser declarada Patrimonio da Humanidade no 2021.

Precisamente, detallou que o feito de contar con espazos protexidos e recoñecidos pola Unesco será un dos criterios que se terán en conta á hora de asignar os destinos que accedan ao Plan de Sustentabilidade Turística.

Do mesmo xeito, puxo de relevo o extenso patrimonio cultural da Ribeira Sacra, con exemplos como o Colexio do Cardeal, en Monforte; o Mosteiro de Santa María de Montederramo, o de Ferreira de Pantón, o de San Pedro de Rocas ou a igrexa de Santo Estevo de Ribas de Miño, entre outras, ademais de situarse no transcurso do Camiño de Inverno, o que incrementa o seu potencial turístico.

Entre as actuacións que se financiarán no marco deste programa destaca a creación de novos produtos, a sinalización de recursos, actuacións de embelecemento de cascos históricos ou a aplicación de novas tecnoloxías para o seguimento da demanda turística, entre outros.

O conselleiro insistiu en que esta proposta suporía un impulso para a posta en valor da Ribeira Sacra e a proxección turística da comarca.