A todo tren con musicoterapia celta tranquilizante

Tengo mil ideas y no pocos temas para desarrollar en estas píldoras musicales, como algunos llaman con cariño a mis variopintas colaboraciones en esta ventana abierta de la prensa. Hoy aparco informaciones de archivos y bibliotecas para ocuparme de aconteceres que a todos nos atañen en estos meses.

¡Espera! ¡Voy y en un santi-amén... vuelvo! Eso le rogaba yo misma al patrón Santiago ante mi premura por conseguirle una partitura en medio de los rezos de su fiesta. Ahora le diría: ¡No me esperes! ¡Volveré, pero no sé cuándo, que no es tan fácil regresar en un instante!

Bien sabréis el motivo si estáis al tanto de lo que hay por Compostela y, si no, os lo cuento como reportera a pie de calle.

En esta hermosa ciudad, como en otras urbes y pueblos de Galicia, no cabe hacer precipitadas promesas. Nos movemos entre ruidos y barahúndas, idas y venidas de gentes y más gentes, piedras levantadas, calles cortadas, cambio de caras de empleados en casi todas partes, artesanos y artistas por las esquinas, guías y animadores aquí y acullá... Un rebulir sin freno que más vale tomárselo con suma paciencia.

Nos falta el metro para asemejarnos a la capital francesa o nipona. Pero parece que nos hubiese nacido otra sainetera Gran Vía, tras un inesperado parto, retrato de la zarzuela de Chueca y Valverde. Entonces los dardos volaban criticando la vida ciudadana, al tiempo que una criada y tres ladronzuelos faroleaban de su astucia.

Y aun acontecían otras falcatruadas, entre tangos y chotis, para divertimento de ávidos espectadores. Pasaron más de 130 años y vivimos de igual modo sin pisar un teatro, entretenidos y con faldas y a lo loco. Compostela y Galicia entera marchan a toda velocidad, a galope.

Es el ahora o nunca, la ocasión, la oportunidad, casi se diría, el “acabóse”. Ir en busca de lo más, de lo más más, para más. Nada sacia el ansia de hacer, de poner ideas a rodar, proyectos a andar, actos a programar o programados ya, para ya, cuanto antes, o si no para cuatro décadas más allá, aun yendo ahora con la lengua fuera.

Diez vidas se necesitarían para llegar a todo sin morir en el intento. Hay mucho por hacer, pero la vida es bella y breve a la vez. Se sabe, pero no se piensa.

Hay que dar rienda suelta a tanta represión sobrevenida, a tanta inactividad -aparente o real- acumulada, a tanto redescubrimiento o invento.

Aun así, hay paradojas que suscitan dudas. Se ansiaba el verano, las vacaciones, o lo que fuese, para cortar con rutinas que ya pesaban en exceso. Muchos andaban faltos de fuerzas, pero me llegan ahora mensajes de voz -escribir pasó a mejor vida- y mi sorpresa es grande: siguen cansados, aplastados -dicen algunos- como si este tiempo vacacional no hubiese existido. ¿Qué ha hecho la gente en este período?

Asusta, incluso no convence, el retorno al trabajo, quien aún lo mantenga. Un quehacer que, aunque sea en el mismo lugar y con los mismos colegas, no volverá a ser como antes. Entretanto se siguen programando y promoviendo eventos, abriendo más horizontes sin saber si hay un mañana para ellos, aunque, por lo de pronto, casi todos coinciden en escasos meses.

Conviven vintage y revival. Conciertos y festivales, tours y packs turísticos, con música o megafonía, congresos y conferencias online o presenciales. Hay que sacar partido a todo, así sea con aderezo de mitos y leyendas que les den empaque y encanto y atrapen a primera vista. La gente se apunta. Las agendas se cierran. Las entradas se agotan. Moverse o interconectarse es lo que cuenta.

Algunos han vivido el verano a su aire, en el mar, en la montaña o durmiendo la siesta en su sofá preferido, adictos a tostones televisivos y soporíferos speech de tertulianos y colaboradores de medio pelo.

Quizás exclamen con estupor al volver a sus rutinas aquella mítica frase de Sara Montiel ante el revuelo de su cuarta boda: ¿Pero qué pasa?¿Pero qué invento es este? Ella ocultaba algo. Aquí está todo a la vista. Que se vea, que destaque entre bengalas y luces de colores.

Volvemos al ruedo con más ansiedad y escasa tranquilidad. Madres y niños exprimen las horas mientras cuadran cuentas y horarios, los jóvenes preparan dónde acomodarse y los abuelos miran los viajes del Imserso. Llega el nuevo curso y quién lo diría: ¡más ajetreo!

Subirse al tren de Andrés Do Barro no sé si es remedio: O tren que me leva pola beira do Miño/ Me leva e me leva polo meu camiño./ O tren vai andando pasiño a pasiño/ E vaime levando cara o meu destiño.

Bella y pegadiza melodía del novel pop gallego, pero ahora pueden ser más oportunas sesiones de música celta relajante (¡!) Sí, como lo leen. Las hay para todos los gustos, incluso con gaitas.

A ver si con musicoterapia nos tranquilizamos y meditamos. Puede que, se non è vero sea ven trovato. Probemos...