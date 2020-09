A TVG cubrirá a toma de posesión de Feijóo

Os medios públicos galegos emitirán, en directo e de forma íntegra, o discurso de investidura e toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta. Ao longo desta semana, realizaranse tres conexións especiais co parlamento galego: hoxe retransmitirá, a partir das 9.30 h, o discurso do candidato e, 48 horas despois, o xoves día 3, a réplica da oposición, que arrancará sobre as 11.30 h. Finalmente, o sábado 5, arredor das 12.00 h., seguirase a través das distintas canles da CRTVG a toma de posesión do novo presidente.

O candidato á presidencia da Xunta exporá hoxe o seu programa de goberno na primeira xornada do debate de investidura da súa cuarta lexislatura. No tempo do Bos días da Televisión de Galicia estableceranse desde primeiras horas da mañá conexións en directo co parlamento, onde estará Lois Oreiro. A partir das 9.30 h. comezará a emisión en directo do discurso de investidura, cos comentarios de Xosé Manuel Maseda e, no caso da emisora pública, Xusto L. Carril dará paso á sesión desde o espazo Galicia por diante, onde se entrevistará aos voceiros para coñecer as expectativas e propostas dos tres partidos. Tras a emisión íntegra da intervención do candidato á presidencia, a Radio Galega ofrecerá a valoración posterior dos voceiros.

A TVG e a Radio Galega transmitirán, o xoves, o reinicio do debate de investidura, en sesión de mañá e tarde. Ás 11.30 h. achegaranse as intervencións dos distintos grupos parlamentarios. Esta segunda xornada continuará pola tarde, arredor das 17.00 horas, cando se procederá á votación, nominal e por chamamento de cada deputado. O acto de toma de posesión emitirase o sábado, a partir das 12.00 horas. Na TVG, o espazo A revista fin de semana dará paso a un Especial informativo e, pola súa parte, a Radio Galega comezará a súa programación especial a partir das 11.30 da mañá, e contará coa presencia de analistas.

Por outra banda, o espectáculo musical 100 anos de verbena galega volve percorrer hoxe a historia destes festexos, a través das mellores formacións e cantantes de orquestras do noso país, presentado por Sara Rodríguez.

A orquestra La Ocaband, acompañada por coñecidos artistas, será a encargada de conducir os espectadores polas distintas etapas e estilos que marcaron a verbena galega ata a actualidade.