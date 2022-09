A TVG emitirá un programa especial dedicado os Milagres

Este xoves pola noite a Televisión de Galicia ofrece un programa especial dedicado aos Milagres, unha das celebracións máis importantes deste mes de setembro. As reporteiras Adela Bértolo, Belén Vara e Alba Lea farán unha intensa e emocionante viaxe cargada de sentimentos e devoción polas festas máis salientables na honra da Virxe máis milagreira. Deste xeito, pasarán, entre outras vilas, por Baños de Molgas, Caión, no concello da Laracha, e A Franqueira, na Cañiza.

Adela Bértolo estará no santuario dos Milagres de Baños de Molgas para darlles voz a centos de devotos. Cales son as súas motivacións para peregrinar ata este lugar? Que historias agochan? Os espectadores coñecerán todas as respostas no programa deste xoves. E tamén terán a oportunidade de participar na espectacular procesión das candeas de Baños de Molgas na noite do día 7 de setembro.

Pola súa parte, Belén Vara viaxará ao concello da Cañiza para participar na tradicional romaría da Virxe da Franqueira. Alí veneran desde hai séculos a súa Virxe, que, segundo conta a lenda, chegou aos arredores do santuario nun carro de bois. Vara tampouco perderá detalle da tradicional loita entre mouros e cristiáns que lle pon o broche final a esta festa. E Alba Lea pasará pola fermosa vila de Caión, na Laracha, para formar parte activa da gran romaría dos Milagres, que, tras dous anos de ausencia, volve con máis forza ca nunca.