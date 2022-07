A TVG organizará esta noite a Treixa-Romaría

A TVG convida este venres os seus espectadores ao evento do verán en Galicia: a Treixa-Romaría, unha gran festa para celebrar os 30 anos da primeira actuación en directo de Treixadura, unha das formacións máis senlleiras da música tradicional galega.

A ‘Treixa-Romaría’ celebrarase no Portiño da Illa de Arousa, onde a Televisión de Galicia xuntará o grupo coa Banda de Música de Ribadumia, coa que interpretará dez dos seus temas máis emblemáticos, e co grupo de baile da Asociación Dorna da Illa de Arousa. A este gran evento tamén están convidados os grupos Monoulious Dop e Os Vacalouras.

O programa será presentado por Arturo Fernández e o músico Roi Casal, que serán os primeiros implicados na festa, xa que chegarán en dorna. A esta romaría virá xente por terra no peirao do Portiño, pero tamén polo mar, xa que unha parte do público verá as actuacións desde un galeón restaurado pola asociación Dorna. A ‘Treixa-Romaría’ ofrecerá moitas sorpresas, xa que cada grupo chegará dun xeito distinto: Monoulious Dop, en pedaleta; Vacalouras, en convertible, e os protagonistas, Treixadura, presentaranse en bicicleta.

Como en toda romaría que se prece, na que hoxe organiza a Galega haberá postos tradicionais, como chocolateiro, café de pota, rosquilleiras, froiteiras e unha gran mexilloada, por suposto, con produto da Illa de Arousa, un gran escenario que será un protagonista máis desta ‘Treixa-Romaría’.

Cóntanse por milleiros as persoas que viven o día da festa como o máis importante do ano. Por iso e porque este ano volven por fin as romarías a toda Galicia, a TVG presenta esta noite un ‘Eventos G’ titulado ‘O día da patroa’, en que se fará un repaso das festividades máis importantes na nosa terra.

A este programa especial asistirán representantes das principais romarías do verán galego: o Corpiño de Lalín, o San Benitiño de Lérez, as festas do Carme que se celebran en media Galicia, o Santiago Apóstolo, o San Roque, o San Ramón, a Franqueira e, como non, a Guadalupe. ECG