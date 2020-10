A USC participa un ano máis na Selic, Semana do Libro de Compostela

CULTURA. Canda outras quince editoras, librarías e institucións da cidade, a USC participa unha vez máis na cuarta edición da Semana do Libro de Compostela, Selic, que vai ter lugar desde hoxe ata o 18 de outubro. Este ano, por mor das circunstancias impostas pola pandemia, a Selic ten dous espazos expositivos cubertos, provistos de todas as medidas de seguridade: o Espazo Fundación Abanca, na rúa do Vilar, e o comedor do Colexio de Fonseca (acceso polo xardín). Esta é unha iniciativa organizada pola Concellaría de Acción Cultural compostelá. A Universidade, a través da súa editora, o Servizo de Publicacións, terá o seu stand en Fonseca e achegará preto de corenta novidades editoriais de diversas coleccións e temáticas. O director de Publicacións, Juan L. Blanco Valdés, columnista colaborador de EL CORREO GALLEGO, salienta o agradecemento á organización da Selic, que, dende a súa primeira edición no 2017, tivo claro que “a representación da produción editorial da Universidade era imprescindible”. O feito, ademais, de que este ano un dos foros expositivos da feira sexa un espazo tan simbólico como o Colexio de Fonseca representa “unha mostra máis do espírito de cooperación ”, engade Blanco Valdés. redacción