“A veces hay que sacar ese cabrón que llevas dentro, y no necesariamente para cosas malas”

¿Pensamos que nos conocemos muy bien a nosotros mismos, y realmente no es así?

Por supuesto, conocemos solo la superficie, es como si fuésemos un PC, conocemos cómo funciona, los iconos del escritorio... básicamente lo que nos interesa, pero luego si te pones a indagar, hay miles de carpetas, incluso ocultas, archivos que no sabías que estaban ahí o características y herramientas que desconocías. Somos igual. Si haces un ejercicio de introspección, piensas un poco en tu persona, tu pasado... descubrirás cosas superinteresantes.

Una cosa es quererse, pero que te quieran ya es otra cosa...

Es más difícil quererse a que te quieran, puedes hacer que una persona vea la parte de ti que te interese, pero nosotros nos conocemos muy bien, hasta lo más oscuro de nuestro interior... pero creo que si logras quererte a ti mismo es más fácil hacer que los demás te quieran, y además que te quieran tal y como eres.

En Hola, humano. ¿Sabes lo cabrón que puedes llegar a ser? (HarperCollins) planteas interrogantes como estos: “¿Usarías una app que te dice cuándo y cómo será tu muerte? ¿Eres feliz? ¿Has olvidado a muchas personas?”. A priori a los lectores podrían parecerles preguntas sencillas...

Ya la simple pregunta de ¿Eres feliz?, me parece de una complejidad increíble, no es lo mismo ser feliz que estar feliz, por ejemplo, pero todas las preguntas, si te paras a pensarlas, tienen matices y trasfondos, de eso se trata un poco, de pensar, no de dar por hecho, que es a lo que estamos acostumbrados con el ritmo de vida que solemos llevar...

Párate a pensar en esas personas que eran importantes para ti hace muchos años, en el colegio por ejemplo, y por unas circunstancias u otras dejaron de ser parte de tu vida, en ese momento eran realmente importantespara ti, pero llevas años sin ni siquiera acordarte de que esa persona existe... pero ahora lo acabas de recordar, entonces... ¿has olvidado a esa persona o no?

¿Todos llevamos un cabrón dentro? Si es así, ¿a qué acepción del Diccionario de la Real Academia te refieres (la 1 o la 3)?

La 1, obviamente (risas). Todos llevamos uno dentro, pero esa definición es muy hiriente, hay que cogerla con pinzas. Me refiero a una versión más canalla, la más coloquial que todos usamos.

Bueno, es que si no, no seríamos humanos, ¿no?

Eso es, somos seres claroscuros, si no vaya aburrimiento.

La vida te obliga a serlo a veces, ¿verdad?

Ya sabes, o comes o te comen, dicen. A veces hay que sacar ese cabrón que llevas dentro, y no necesariamente para cosas malas, también puede ser para evitar que te las hagan a ti. Lo típico de... “es que de bueno, eres tonto”.

Para ti, ¿qué es preferible, vivir en ignorancia o conocer los problemas de la realidad?

Supongo que viviendo en la ignorancia se es más feliz, pero más egoísta. Yo soy una persona que le gusta darle vueltas a todo, y aunque a veces quisiera que mi cerebro dejase de darle vueltas a todo, supongo que prefiero vivir conociendo los problemas de la realidad, aun sabiendo que no sabemos realmente nada.

Completa, por favor, esta frase: “Para triunfar, para que te valoren, para que te quieran...”

Sé buena persona, cree en el karma, trabaja duro y todo volverá. Ten fe.