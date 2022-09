A Veiga convértese en referencia da divulgación científica

Ourense. O concello da Veiga converterase de novo en punto de referencia da divulgación científica coa celebración, do 23 ao 25 de setembro, da 8ª edición de AstroTrevinca. Unhas xornadas que, co apoio da Deputación, regresan ao Centro Astronómico Trevinca -logo de dous anos de ausencia pola pandemia- cun amplo programa de actividades para afeccionados e profesionais que inclúe observacións, conferencias e mesas redondas a cargo de destacados expertos.

A presentación destas xornadas celebrouse este mediodía no Pazo Provincial coa presenza do vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández; o alcalde da Veiga, Juan Anta; e o director do centro astronómico, Óscar Blanco. O vicepresidente aplaudiu unha iniciativa “que ano tras ano congrega a un bo número de amantes da astronomía”, agradecendo ao rexedor e mailo director do centro a súa contribución para situar “o noso territorio á vangarda de todo o que ten que ver coa investigación astronómica e co goce dun dos mellores ceos do mundo”.

Juan Anta agradeceu á Deputación e á Xunta de Galicia que “confiaran desde o inicio no proxecto de creación na Veiga dunha potente estrutura para observar e investigar desde o mellor ceo do noroeste peninsular”. Un centro astronómico, engadiu, “que nos fixo referentes dun turismo sostible, diferente e desestacionalizado”, destacando a repercusión que esta a ter no concello.