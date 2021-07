A vida do compositor galego Jesús Bal y Gay, incluída no Álbum de Galicia

Santiago. A biografía de Jesús Bal y Gay incorpórase ao Álbum de Galicia no Consello da Cultura Galega nunha nova entrega que inclúe a posisbilidade de escoita do seu Concerto Grosso .

A Renovación estética e vangardista: Galicia ollando a Europa, así o define o musicólogo e profesor emérito da USC Carlos Villanueva a Jesús Bal y Gay (Lugo, Galicia, 1905 - Torrelaguna, Madrid, España, 1993), un dos máis destacados compositores galegos do século XX, e un intelectual comprometido coa cultura galega en todas as súas expresións, participando no Seminario de Estudos Galegos, onde ingresou en 1927, ou nas revistas Ronsel ou Nós. A entrada do Álbum inclúe tamén a posibilidade da escoita dunha peza representativa da súa obra: o Concerto Grosso, composta no ano 1951.

A súa participación na vida cultural tamén continuou en Madrid, onde foi responsable de eventos culturais da emblemática Residencia de Estudantes mentres estudaba na universidade. Alí coñeceu á súa muller, Rosa García Ascot, discípula de Manuel De Falla e pianista de gran prestixio dentro do Grupo de los 8, núcleo da nova vangarda madrileña. O seu prestixio levaríao a aceptar un posto como lector de literatura española na Universidade de Cambridge. Trala Guerra Civil, partiría cara México, onde traballou como xornalista, docente universitario, escritor, galerista de arte e dinamizador cultural. Mentres, continuaba o seu traballo compositor.

As biografías do Álbum de Galicia están enriquecidas con material documental, referencias bibliográficas e contidos multimedia que permiten coñecer a obra das persoas divulgadas. Redacción