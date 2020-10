‘A voltas coa música’, esta noite na Galega con Luis Piedrahita

Esta noite estréase na Galega A voltas coa música, un orixinal e singular concurso musical que, con diversión, desenfado e dinamismo, fará xogar a toda a familia.

O cómico coruñés Luis Piedrahita, moi coñecido polos espectadores galegos polas súas continuas intervencións artísticas en medios de comunicación, será o encargado de capitanear este gameshow co seu característico humor e axilidade mental.

O dinamismo será tamén unha das condicións ás que deberán facer fronte, en cada edición, os cinco concursantes que terán que superar variadas probas relacionadas coa música para facerse cun bote de ata doce mil euros.

Os xogadores competirán para amosar os seus coñecementos musicais mentres dan voltas sobre si mesmos nun disco que non para de xirar. Homes e mulleres, uns máis novos e outros con máis experiencia, terán que enfrontarse a cinco probas, coa música e os seus coñecementos como protagonistas.

En cada programa, un artista convidado axudará os concursantes, en todo momento, e deleitará o público con algún dos seus éxitos.

Cancións con pista, Tenche que soar, Segue a letra, Retrouso e Gueropa! son as probas que deberán superar para chegar á gran final.

Só pasarán dous deles, que se enfrontarán entre si en Chegou a melodía co obxectivo de facerse cos cartos acumulados durante as probas. O gañador levará como premio, ademais, o seu vinilo.

Quen gañe o concurso poderá decidir xogar ao Chimpún final, onde terá que acertar para dobrar os cartos acumulados ou quedar na metade se erra a última pregunta.

Preguntas, probas, retrousos, decibelios e reviravoltas conforman un divertido espectáculo en que cantar, rir e xirar. Música, troula e moita festa, nesta nova aposta para o prime time dos luns.

En outono hai que volver á Ribeira Sacra. Este luns, o programa Vivir aquí achégase de novo a esta parte do país para saber como afronta o seu sector turístico esta estación outonal, nun ano tan diferente e tan negativo para este tipo de actividades.

Con todo, esta é unha das zonas que mellor está resistindo o impacto da baixa do número de turistas.

Seguen as actividades de rappel ou descenso dos canóns, as rutas en bici ou dacabalo e tamén de sendeirismo. Malia as limitacións, os que viven da beleza e os produtos da zona intentan salvar o máximo posible esta campaña.

Sen actividades extraescolares. En A revista falarase das consecuencias da redución drástica da oferta de actividades extraescolares nos colexios en tempos da covid-19, debido a imposibilidade de cumprir coas recomendacións de prevención e seguridade precisas, con Jorge Penabad, psicólogo especializado en Neurolingüística, e con Lola Blanco, presidenta da Federación Provincial de ANPAS de Centros Públicos da nosa comunidade.

Por outro lado, o espazo da canle autonómica presentado por Loly Gómez interesarase por un dos problemas do uso de máscaras: a súa compatibilidade coa maquillaxe.

Míriam Souto, propietaria dunha tenda de cosméticos na localidade coruñesa de Ames, achegará trucos e consellos para que a pel maquillada non se resinta despois de tantas horas con este dispositivo sanitario, obrigatorio tanto en espazos públicos como interiores na pandemia.