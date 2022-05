A xornalista lucense Érika Reija recibe o XVIII Premio José Couso co desexo de "regresar a unha Rusia máis libre"

FERROL. EUROPA PRESS. A xornalista lucense Érika Reija, correspondente até hai unhas semanas de TVE en Rusia, recibiu no mediodía deste sábado o premio que a acredita como gañadora da XVIII edición do Premio José Couso de Liberdade de Prensa, convocado cada ano polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Club de Prensa de Ferrol. Nun acto desenvolvido no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, presidido polo alcalde desta cidade, Ángel Mato, Reija asegurou que é a súa intención "regresar a unha Rusia máis libre" e dedicou o galardón aos xornalistas independentes deste país e aos informadores mortos, "especialmente na guerra de Ucraína". A xornalista de Televisón Española recibiu este premio grazas aos votos emitidos polos colexiados de colexio autonómico e aos socios do club ferrolán, tras ter que abandonar a correspondencia de Moscova da televisión pública tras a aprobación dunha lei que criminaliza o traballo xornalístico.

COLOQUIO. Érika Reija foi tamén a protagonista dunha recepción que se desenvolveu neste espazo municipal desde as 11,00 horas, onde se reuniu co rexedor ferrolán e con edís do Concello, ademais de con representantes das dúas entidades organizadoras deste premio, lugar no que a xornalista asinou no libro de ouro da cidade. Posteriormente, participou nun coloquio conducido pola xornalista ferrolá Patricia Hermida, no que se trataron temas como a situación do xornalismo en Rusia, a cobertura informativa da guerra de Ucraína e os teitos de cristal da profesión.

Reija reivindicou a necesidade da igualdade na profesión e de que os medios "aposten por un tipo de cobertura que dea o tempo e os recursos para informar ben". A xornalista quixo lembrar tamén o asasinato de José Couso, que lle "confirmou que quería facer ese tipo de información", e tivo unhas palabras para Pablo González, detido en Polonia, pedindo que se aclare a súa situación e que se poida pór en contacto coa súa familia. Por último, asegurou: "A pesar dos desencantos, sigo pensando, que esta é a profesión máis fermosa do mundo".

PREMIO. A continuación, o decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Francisco X. González Sarria, e a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz, entregaron o XVIII Premio José Couso a Érika Reija, que manifestou "sentirse privilexiada". Así, quixo dedicarllo á prensa rusa independente e a todos os informadores mortos, "especialmente na guerra de Ucraína", así como á súa familia. Pechou o acto o alcalde, Ángel Mato, quen agradeceu á organización o compromiso con Ferrol e destacou a importancia de ter uns medios de información independentes.

A celebración finalizou coa tradicional ofrenda floral na estatua 'As Ceibes' de Manuel Patinha, situada no Cantón de Molíns, onde Reija leu o texto 'Na guerra da desinformación, fagamos que gañe a verdade', redactado por ela mesma con motivo do Día Internacional da Liberdade de Prensa. No texto, fai un chamamento a volver ás orixes do xornalismo, primando "a calidade sobre a cantidade, as crónicas ben documentadas sobre os textos rápidos ou as conexións ininterrompidas que engaden máis ruído ou ideoloxía que unha información rigorosa, veraz e de valor".