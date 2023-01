A xornalista Tareixa Navaza é distinguida co II Premio de Honra Dolores Ben

Santiago. AGAPI (Asociación Galega de Produtoras Independentes) acordou en 2021 crear o Premio de Honra Dolores Ben para manter viva a súa memoria e recoñecer ás persoas e institucións que encarnan os valores de loita e defensa do ben común que ela mesma representaba.

E asociación distinguiu nesta segunda edición do premio a labor e persoa da xornalista Tareixa Navaza. “É unha imprescindíbel do xornalismo, o primeiro rostro da televisión en galego. Pioneira na radio e televisión galegas e un dos primeiros nomes femininos que entraron nas redaccións do mundo audiovisual. Navaza representa a concepción dun xornalismo implicado coa sociedade do seu tempo”, destacaron desde a Asociación Galega de Produtoras Independentes.

Tareixa Navaza (Santiago de Compostela, 1947) comezou a traballar en Radio Galicia SER a finais do 65. A partir de 1970 comezou a dirixir e presentar Horas jóvenes, un programa diario de dúas horas feito case na súa totalidade por estudantado universitario. Neses anos converteuse na voz de Galicia en programas estatais como Hora 25, Matinal Cadena Ser e Los 40 Principales. Tamén recibiu o Premio Nacional de Radio.

En 1973 iniciou o seu traballo na delegación galega de TVE con Luís Mariñas como director, compaxinando radio e televisión ata 1980. Como xornalista na televisión pública realizou informativos, magazines, mesas redondas, entrevistas, deportes, o tempo etc.

Ademais do xornalismo en radio e televisión, a súa sinatura apareceu en numerosos artigos de opinión e entrevistas en medios diarios como EL CORREO GALLEGO ou La Voz de Galicia, no semanario A Nosa Terra ou en publicacións como Andaina, revista feminista.

En 1994 entra no Consello de Administración da CRTVG, do que formou parte durante dúas lexislaturas. En 2002 incorporouse de novo á TVE en Galicia, con Carmen Cafarell como directora xeral. A entrega do galardón terá lugar o vindeiro día 31 de xaneiro, ás 19.30 horas en Cinemar Films, estudo cinematográfico de son fundado por Dolores Ben no ano 2006, emprazado no polígono de Novo Milladoiro, moi preto de Compostela.