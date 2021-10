A Xunta colabora na tradución ao inglés dun libro de Luz Pozo Garza

Santiago. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou esta mañá na presentación da antoloxía poética de Luz Pozo Garza Unha Camelia / One Camellia Blossom, editada por Small Satations Press co apoio da Xunta de Galicia e traducida ao inglés pola políglota filóloga romanesa Adina Ioana Vladu, investigadora do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade agradeceulle o seu traballo á tradutora e sinalou “que é sempre unha alegría ver como as nosas obras literarias, escritas en galego, espertan interese máis aló de Galicia e son difundidas polo mundo adiante mediante traducións e edicións bilingües”.

“Estou seguro”, engadiu Valentín García, “de que a magnífica poesía de Luz Pozo Garza recollida neste libro espertará o interese dos lectores pola nosa literatura e pola nosa lingua”. Canda Valentín García tamén interviñeron no acto que acolleu o Pazo de San Roque a tradutora do libro; o fillo da autora, Gonzalo Vázquez Pozo; o poeta e estudoso de Luz Pozo, Claudio Rodríguez Fer; o crítico literario e secretario do Centro Ramón Piñeiro, Armando Requeixo e, telematicamente, o editor Jonathan Dunne, quen tamén participou na tradución do volume.

Unha Camelia / One Camellia Blossom, ilustrado pola artista Sara Lamas, inclúe a edición bilingüe de seis poemas de Pozo Garza, unha das máis recoñecidas e místicas voces da poesía galega, traducidos ao inglés por Adina Ioana Vladu, así como o Cuestionario Proust que a dita autora respondeu no 2010, fixando nel os principais trazos e gustos da súa personalidade, traducido por Jonathan Dunne. ECG