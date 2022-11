A Xunta estuda novas vías de colaboración co ‘Padre Sarmiento’

Santiago. O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado polo director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, reuniuse onte co novo director do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, Pablo Otero, e coa vicedirectora, Amparo Rubio, para estudar as actuais vías de colaboración e perfilar outras novas.

Nesta primeira toma de contacto co novo equipo, o titular de Cultura da Xunta comprometeuse a seguir co apoio a esta entidade, coa que mantén unha colaboración estable para contribuír aos seus gastos de funcionamento. Tamén está vixen-

te un convenio para que esta entidade -que forma parte do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)- elabore unha ferramenta metodolóxica que fixe criterios científicos para avaliar o recoñecemento de novas rutas históricas como Camiño de Santiago. ECG