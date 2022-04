A Xunta impulsa novos perfís e talento dixital na xunventude galega

Santiago. O catálogo do Plan para a Promoción do Talento Dixital de Galicia, DigiTalent, inicia o segundo trimestre do ano con máis de 20 actuacións programadas, nas que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) suma esforzos coas empresas colaboradoras do Pacto Dixital para o fomento do talento dixital na infancia e a adolescencia e na xuventude, dúas das súas liñas de actuación principais.

O liderado da Amtega no fomento de talento. Neste segundo trimestre do ano, a axencia continúa o súa labor como instrumento estratéxico no desenvolvemento económico e social de Galicia en torno ás novas tecnoloxías. Neste caso, fomentando o talento dixital entre os mozos e mozas e preparándoos para as novas demandas dixitais.

Este mes de abril darán comezo os primeiros relatorios da categoría Profesional dos webinars TransformaTech Sessions un ciclo de encontros virtuais sobre tecnoloxías disruptivas liderados pola Amtega e dirixidos a profesionais, estudantes e titulados Steam e outros perfís non tecnolóxicos interesados na materia. Así mesmo, terán lugar os da categoría Talento Xove co fin de implicar á mocidade coas novas tecnoloxías disruptivas e súa aplicación na rápida evolución dunha sociedade cada vez máis dixital.

Nesta liña, enfocado no ámbito do emprego, destaca tamén a continuidade do Portal Retorna Dixital, dirixido a recoller ofertas de emprego do sector TIC, ofrecendo oportunidades aos galegos e galegas retornados e aos que aínda seguen fóra de comezar unha nova carreira profesional neste sector en Galicia.

De cara aos máis pequenos e pequenas, levarase a cabo unha nova edición do programa Tecnólog@ por un día, que lles brindará a oportunidade de vivir unha xornada de traballo de primeira man no sector TIC galego. Tamén terá continuidade a iniciativa DigiCraft no teu cole, achegando as novas tecnoloxías ás novas xeracións.

Ademais, entre as novidades deste trimestre, a Asociación de Usuarios de Internet ven de poñer en marcha diferentes retos e concursos destinados tanto ao alumnado e profesorado de educación infantil, primaria e secundaria no marco do Día de Internet 2022, que este ano se celebra baixo a temática Internet para a as persoas maiores e o envellecemento saudable. Con iso, a axencia segue a poñer o foco na adaptación de estudantes e profesionais á demanda dos novos perfís dixitais ao tempo que continúa traballando na atracción e retención do talento dixital galego.

NOVOS PERFÍS DIXITAIS.Co fin de dotar á xuventude galega de maiores oportunidades de desenvolvemento profesional, durante os próximos meses continuará a posta en marcha de actuacións para a formación e a divulgación en torno ás novas tecnoloxías e aos avances disruptivos, de gran impacto no ecosistema dixital. Neste senso, en liña con este eixe estratéxico, os próximos 22 e 23 de abril celebrarase no GaiásTech o VI Hackathon CEIN Big Data e Analytics, impulsado por DXC, no que universitarios, analistas ou emprendedores competirán para dar resposta a un desafío tecnolóxico no eido do Big Data e Analytics. ECG