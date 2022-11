A Xunta pon en marcha axudas para implantar unidades de atención temperá nos Concellos

Santiago. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou que desde onte está aberto o prazo para que os concellos ou agrupacións de municipios soliciten axudas para implantar unidades de atención temperá, dirixidas a nenos menores de 6 anos con trastornos no desenvolvemento ou con risco de padecelos. Durante un encontro en Santiago con membros do Proxecto ENKI que leva a cabo a Fundación Abrente -entidade que traballa desde 2014 a prol da plena integración das persoas con diversidade funcional a través do deporte-, fixo fincapé na importancia de “traballar desde o principio” para mellorar a autonomía e calidade de vida dos nenos con discapacidade, algo que permiten estas unidades especializadas.

O obxectivo da Xunta é superar o medio centenar de unidades de atención temperá financiadas pola Administración autonómica e chegar aos 3.000 nenos atendidos. Para iso, o Goberno galego destina 12 M€ a unha liña de axudas para que os concellos ofrezan este tipo de atención nos seus municipios.

Rueda resaltou que este reforzo do servizo de atención temperá será posible grazas a que a Xunta aprobou o orzamento máis alto da súa historia no eido da discapacidade ao consignar 165 M€ para 2023, “o que supón un 16% máis que nos presupostos anteriores”.

Tras o encontro con membros do Proxecto ENKI, entre eles os catro participantes que acudirán a Nova York para participar na Maratón e nas probas paralelas a esta competición, o presidente da Xunta destacou o gran traballo diario que realizan entidades como a Fundación Abrente e valorou o esforzo destes deportistas que “representarán a Galicia” na proba neoyorquina. Neste sentido, Rueda valorou o esforzo e vontade destes catro galegos por cumprir o seu soño de participar nesta competición deportiva. “É o soño de calquera deportista”, engadiu. ECG