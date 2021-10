A Xunta recordou onte cunha ofrenda floral en Vilanova a Valle-Inclán

homenaxe. O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou onte na homenaxe a Ramón María del Valle-Inclán no 155 aniversario do seu nacemento. A ofrenda floral desenvolveuse a pé do monumento do escritor na praza do Castro de Vilanova de Arousa.

A ofrenda enmárcase na programación da Semana da Cultura de Vilanova de Arousa en honra ao escritor galego que se celebra estes días co apoio da Consellería de Cultura. A programación inclúe concertos, conferencias e diferentes presentacións, ademais desta ofrenda floral.

Así, está previsto que hoxe se celebre unha lectura pública e presentación da mesa redonda de Valle-Inclán no museo. A fin de semana a igrexa da Pastoriza acollerá a presentación da web de Amigos de Valle-Inclán e celebrarase o espectáculo Claves Líricas, co que a Xunta e o músico vigués Teo Cardalda están a promover a figura de Valle-Inclán con teatro e música nunha sorte de sorprendente ópera pop arredor da obra poética do creador do esperpento. O domingo haberá a representación teatral Los Cuernos de Don Friolera. As conmemoracións en honra ao escritor, o secretario xeral de Cultura participará tamén hoxe noutro acto homenaxe que terá lugar na Pobra. redacción