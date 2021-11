aAntena trabajará un año con el CDG

La compañía de teatro aAntena coproducirá con el Centro Dramático Galego un espectáculo a partir del texto Relato para un incendio, de Ernesto Is, tras haber resultado adjudicataria de la segunda fase de la Bolsa de Dramaturxia e Creación impulsada por la Xunta. Los beneficiarios recibirán una ayuda de 12.000 euros para la puesta en escena del montaje en el plazo de 12 meses tras la firma del contrato.

“Deste xeito, complétase o obxectivo da bolsa de garantir o acompañamento integral dunha peza, desde a escrita ata a produción e distribución”, explican desde la Xunta.

Los creadores de aAntena, Xosé Leis y Bernardino Martínez, serán el director y ayudante de dirección del espectáculo, respectivamente, en el que cuentan entre el elenco con Manu Fernández, Victoria Pérez e Isabel Risco. Completan el equipo José M. Faro, Montse Pinheiro, Mar Fraga, Xabier Romero, Alicia Baña, Nelson Corsino y Dani Viqueira,

El proyecto propone “ unha posta en escena baseada no traballo actoral e en solucións creativas, centrándose no sinxelo e na relación profunda entre intérprete e público”, siendo “outros dos seus elementos son a metateatralidade, co elenco transformando a súa caracterización e falando directamente coa audiencia a prol do achegamento emocional, e o uso do audiovisual para artellar xogos escénicos”, señalan desde la Xunta, que destacan “a posta en valor dos patrimonios cultural e natural”.

Además, la dramaturgia de Ernesto Is pone en conexión “dous acontecementos que tiveron lugar na comarca de Ordes en momentos moi diferentes. Por unha banda, os estudos etnográficos dun antropólogo danés na década dos 60 e, por outra, a ruta incendiaria dunha veciña da zona en 2016.