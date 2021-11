Aarón Vilariño Figueiras e o grupo Santiago Mevadeus, entre os gañadores de Santiago no Xuventude Crea 21

CULTURA. A Xunta deu coñecer os gañadores dos certames do programa Xuventude Crea 2021. Na modalidade de poesía o xurado recoñeceu a Brais Lamela na obra que presentou a concurso: A linguaxe dos outros. En segundo lugar quedou Judith Ruso Pereiro, de Negreira, con Hábitat hostil; e a terceira clasificada foi a santiaguesa Navia Rivas Castro con Aprender a respirar. En canto á categoría de novela curta, Alba Guzmán Falcón, de Ourense, fíxose co primeiro premio por Xoaniña de deus. Entre os trece escritos que se presentaron, quedou en segunda posición o do mozo de Santiago Adrián Noia Vázquez, coa obra O país dos raposos. O terceiro lugar foi para Aarón Barreira Diz, de Culleredo, por Indicios esferoides. Ademais dos 3.000 euros de premio para os gañadores, outórganse 1.500 para os segundos clasificados e 1.000 para os creadores que quedaron en terceiro lugar. En videocreación, o primeiro premio foi para Aarón Vilariño Figueiras, de Santiago, pola obra Peixe; o segundo, para Vulgaris de Mario Fernández Filloy, do Carballiño; e o terceiro foi compartido entre Juan Rodríguez Bas, de Gondomar, con O principio do movemento e para Alba Rodríguez Villar, de Cedeira, con Quebec delta. En videoxogos o primeiro premio recaeu en Misery, de Hopless Productions, feito por Manuel Silva e Pedro Peteiro, de Oleiros; o segundo en Valico, the grim world de Team Valico, dee Iván Fernández e Luis D.Lobo de Vigo; e o terceiro foi para Underworld de Osfados, por Alba Paz e Alison Dieste, de Cambados.

Na modalidade de teatro foi o grupo de Santiago Mevadeus, de Santiago, o gañador coa obra Agro 5g. O segundo premio foi para o grupo As catro, de Vigo, pola súa interpretación da obra Que rima con Chomsky?. En terceiro lugar situouse o grupo Xebra, tamén de Vigo, por Irremediablemente soa. Esta iniciativa fomenta a creatividade da xuventude galega dos 16 e os 30 anos. ECG