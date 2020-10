Abanca estrea unha nova web para impulsar o seu patrimonio artístico

Santiago. A Colección Abanca conta cunha nova canle de difusión que contribuirá a achegar este rico patrimonio artístico e bibliográfico a toda a sociedade e facilitará que poida ser consultado tanto por persoal investigador como polo público xeral.

O banco avanza así no obxectivo marcado dentro do seu programa de RSC de impulsar o coñecemento dos dous fondos que configuran a súa colección, o artístico e o bibliográfico, que foron recoñecidos como Ben de Interese Cultural pola Xunta de Galicia en 2015 e cuxa xestión responde a criterios de divulgación cultural, sen vinculación co negocio ou o investimento.

O novo espazo dixital, accesible na dirección https://coleccion.abanca.com/, conta cunha estrutura sinxela que facilita a navegación e un deseño acorde coas tendencias actuais que busca a mellor experiencia para o usuario independentemente do dispositivo que estea a utilizar.

A Colección de Arte de Abanca, composta por 1.369 obras de 255 artistas, ocupa un espazo destacado na web. Neste momento recolle información detallada sobre máis de 400 pezas deste fondo artístico, as máis relevantes e de maior interese xeral, pero cando finalice o proxecto en decembro estarán dispoñibles para a súa consulta todas as obras que configuran o fondo pictórico, escultórico e fotográfico do banco, así como dos seus creadores. Os usuarios poden localizar as obras e os autores a través do buscador ou simplemente realizar un percorrido a través do mosaico de imaxes.

FÁCIL ACCESO. Deste xeito, o banco facilita o acceso á que é a colección de arte privada máis relevante de Galicia tanto polo volume dos seus fondos como polos grandes bloques nos que está estruturada e os artistas e obras que nela están representados.

O conxunto reúne exemplos significativos da historia da arte galega, así como do discorrer artístico contemporáneo, desde os movementos de vangarda de principios do século XX até pezas de creadores novos consolidados, con nomes de máxima relevancia internacional como Pablo Picasso, Salvador Dalí, George Braque, Juan Gris, Antoni Tàpies, Joaquín Sorolla, Francisco Leiro ou Maruja Mallo, entre moitos outros.

EXPOSICIÓNS. No apartado de exposicións pódense ver os proxectos expositivos máis relevantes realizados até o momento, así como consultar a programación actual e os próximos eventos.

As persoas que non puidesen visitar as mostras organizadas ou aquelas que queiran volver gozalas poderán acceder ás visitas virtuais e na sección de catálogos facilítase o acceso ás publicacións editadas polo banco con motivo das exposicións e ofrécese a posibilidade de adquirilas a través da tenda online da Obra Social Abanca.

A colección bibliográfica protagoniza outro gran bloque de contido. Está formada por 3.217 volumes, divididos en 69 incunables, 11 facsímiles, 530 obras de economía e outras disciplinas, 257 autógrafos e 2.350 obras históricas dos séculos XVI ao XX, que se atopan depositadas en comodato desde 2013 na Biblioteca de Galicia. ECG