Aberta a segunda convocatoria das axudas para a modernización de teatros da Xunta

Santiago. A Xunta acaba de abrir a segunda convocatoria de subvencións para a modernización e xestión sostible das infraestruturas de artes escénicas e musicais, que suporá un novo investimento de 880.000 euros en teatros, auditorios e salas tanto de xestión pública como privada. Deste xeito, o importe global desta liña de axudas supera xa os 2M€ tras unha primeira quenda de adxudicacións publicada o pasado mes de maio e que supuxo unha achega de 1,2 millóns de euros a 46 espazos de toda Galicia.

Segundo as bases publicadas no Diario Oficial de Galicia, as súas destinatarias son entidades á fronte de locais de exhibición de espectáculos de teatro, danza, música, maxia ou novo circo, tanto privadas como da Administración local. Cada unha delas só poderá solicitar axuda para un espazo e sempre que este non resultase beneficiario na convocatoria anterior. Todas elas teñen de prazo ata o 5 de decembro para optar a esta achega económica para o desenvolvemento dos seus proxectos de modernización, que deberán levar a cabo entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2023.

Esta segunda convocatoria mantén como prioridades a dixitalización, a xestión sustentable e o respecto medioambiental. Así, este novo investimento redundará na renovación dos sistemas dixitais de iluminación, vídeo, audio e comunicación en rede, maquinaria escénica, xestión artística e produción en teatros, auditorios e salas, ao tempo que suporá unha mellora das condicións de traballo do persoal técnico e artístico, así como unha maior calidade na exhibición dos espectáculos diante do público. Atenderanse tamén as necesidades de rehabilitación dos edificios para favorecer a súa adaptación ao cambio climático.

Con estes fins, subvenciónanse os custos de elaboración dos proxectos técnicos e os honorarios dos profesionais que os realicen. XG