Aberto o belén de Nadal do Concello de Sober

ESTREA. O Concello de Sober inaugurou xa o seu belén de Nadal cuxas pezas foron feitas por un centenario, polo veciño de Vilaoscura Ruperto Alvárez, que este 2020 cumpriu cen anos. Está exposto na entrada da Casa da Cultura e poderá visitarse ata despois do día de Reis. As pezas, máis de cen, foron feitas polo veciño de Sober desde que cumpriu 97 anos e ata os 99. Foron todas elaboradas con diferentes tipos de madeira. Entre as curiosidades, unha banda de música na que se atopan os colegas de Ruperto cando era mozo. Tamén hai un carro con uvas, un río polo que discorre a auga e os Reis Magos, que son galegos.

O propio Ruperto foi o encargado de inaugurar o belén, nun acto no que tamén estivo a súa familia, o alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, e o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias.

O Concello gradécelle a Ruperto e á súa familia poder amosar o belén na Casa da Cultura, “unha verdadeira obra de arte”. redacción