Aberto o prazo para presentar traballos ao XIX Premio Pura e Dora Vázquez

Santiago. A Deputación de Ourense vén de abrir o prazo de presentación de orixinais ao XIX Premio Pura e Dora Vázquez, nas súas modalidades de narración e ilustración, así como tamén para o concurso de selección de obras que serán editadas ou coeditadas pola Deputación.

Polo que respecta ao certame das irmáns Pura e Dora Vázquez, o prazo de presentación de traballos na modalidade de narración permanecerá aberto ata o próximo 20 de xullo. Poderán optar a este galardón traballos orixinais de temática libre, sempre adaptada ao público infantil e xuvenil, redactados en lingua galega e que sexan inéditos.

Para a categoría de ilustración o prazo abrirase o 30 de xullo e rematará o 30 de setembro.

Os orixinais presentados servirán para ilustrar o texto premiado no certame de narración. Ambos os premios están dotados cunha contía económica de 1.500 euros. As bases poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia do 1 de xuño (nº 124).

Por outra parte, xa está aberto o prazo para presentar a solicitude ao concurso de selección de obras para a súa edición ou coedición pola Deputación de Ourense.

Neste sentido, cabe sinalar que no mesmo BOP poden consultarse tamén as bases reguladoras do concurso de selección de obras para a súa edición ou coedición por parte da Deputación no presente ano.

Neste caso, o prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o próximo 15 de xuño.

As bases establecen dúas liñas de edición; unha centrada nas obras referidas ao estado dos bens culturais específicos da provincia (patrimon artístico, arquitectónico, etnolóxico e arqueolóxico) e, por outra banda, todo o referente a estudos históricos, científicos, xurídicos, obras artísticas, literarias e compilacións de traballos publicados en medios de comunicación.