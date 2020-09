Abre a previa do XVII Festival de Cans a exposición ‘Fuera de escena’

O Porriño. ¿Cal seríáa a expresión da túa cara se vises a morte de fronte? Esa é a pregunta na que se basea a exposición Fuera de Escena, cuxa inauguración esta noite, as 20.00 horas, na traseira do Centro Cultural do Porriño suporá a previa do XVII Festival de Cans. No proxecto artístico, desenvolto polo escritor Rubén de Marina, natural de Cans, e máis o fotógrafo Sebastián Cocucci, participan 16 actores e actrices, entre eles Luis Tosar, Itziar Castro, Óscar Jaenada e Yolanda Ramos.

A mostra estivo exposta na Sala Matadero de Madrid e chega a Galicia por vez primeira e suporá a previa ás actividades do Festival de Cans no Centro Cultural do Porriño. Deste xeito, o certame dalle continuidade a unha liña de programar exposicións, comezada a desenvolver o pasado ano, no que Cans promoveu a exposición fotográfica Outra pel, outro rostro, de Cris Andina. Na inauguración de Fuera de Escena estarán presentes os autores Rubén de Marina e Sebastián Cocucci e Cami Moreira, en representación da Concellería de Cultura do concello de O Porriño que patrocina esta iniciativa.

Haberá́ visitas guiadas á exposición en grupos dun máximo de 10 persoas, que poderán desfrutar da excepcional voz da artista porriñesa Noemí Fernández, finalista de La Voz Kids e do Tour Music Fest europeo, que preparou un repertorio especial para a ocasión con cancións vencelladas con películas. Deste xeito, esta previa do festival ten intención de ser un espazo para dar visibilidade ó talento dos artistas locais.

Só poderán acceder ás proxecións e actividades do festival as persoas que estén rexistradas ou mercaran unha entrada. ECG