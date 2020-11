Abre hoxe a mostra con obra miúda de Díaz Pardo no Museo do Pobo

Santiago. O Museo do Pobo Galego inaugura hoxe ás 17h da tarde unha pequena mostra sobre a obra miúda do artista Isaac Díaz Pardo, como homenaxe na conmemoración do seu centenario. Esta exposición, que se poderá ver ata o 3 de xaneiro de 2021 no andar do claustro, está organizada pola Oficina de Socios e Socias do Museo do Pobo Galego e comisariada por David Conde Lourido. Ao acto asistirá Justo Beramendi, presidente do Padroado do Museo do Pobo, e o seu director Manuel Vilar.

A mostra, centrada sobre todo na parte gráfica do artista, inclúe aportacións de Xosé Ramón Fandiño, Luís Martul Tobío, Esperanza Delgado Rosende, da familia Taboada Saavedra e da Biblioteca e Colección Museo do Pobo Galego. Entre elas poderanse ver dúas litografías orixinais, así como tamén debuxos e felicitacións de Nadal, folletos de cerámicas do Castro (anos 50) e carteis deseñados para Sargadelos (anos 2000) ou carteis de cego como a historia de Paco Pixiñas (1970) ou O crime de Londres e Castelao, contadas polo cego Zago.

Isaac Díaz Pardo (Santiago, 1920 – A Coruña, 2012) pasou a vida creando factorías culturais e espazos contra o baleiro. En 1963 concibiu con Luís Seoane o Laboratorio de Formas, ente teórico, viveiro de ideas, a través do cal crearon Ediciós do Castro, o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside, e a recuperación da actividade e memoria de Sargadelos que coa color azul cobalto como elemento de identificación actuou de embaixadora de Galicia polo mundo.

O horario para poder visitar a mostra neste centro de Santiago é de martes a sábado de 11h a 18h (horario continuado), os domingos de 11h a 14h. Os luns o Museo do Pobo está pechado. REDACCIÓN