Abre unha mostra sobre a muller na Academia Galega de Belas Artes

EXPOSICIÓN. A Real Academia Galega de Belas Artes ante a responsabilidade de non convocar actos presenciais , durante o mes de decembro e xaneiro, de 19 horas a 21 h. e de luns a venres abre as súas portas, a fin de dar a coñecer, de xeito parcial, a súa colección de Arte. Nesta ocasión o tema elixido versa sobre a a muller na Academia Galega de Belas Artes. Corporación decana entre as academias onde, de xeito innovador e igualitario, se distinguiron como académicas Lolita Díaz Baliño, María Corredoira, Marichu Mateo, Victoria de La Fuente, María Luisa Nache ou Mercedes Goicoa... Mostra na que se presentan algunhas obras destas académicas, así como da interpretación da muller en cada época: oficios, modas de vestir, de peiteado... xunto con creacións contemporáneas de mulleres de hoxe, que non sendo académicas están representadas nas coleccións desta institución. Actividade coordenada pola académica e escultora, Soledad Penalta e que nos meses seguintes abrirá a outra temática diferente. A sede da Real Academia Galega de Belas Artes en A Coruña ten como ubicación a Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, un dos faros do eido cultural mesmo na cidade herculina como nas axendas do resto de Galicia polo seu legado. ECG