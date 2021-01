Abren o prazo para o certame literario sobre protección de datos

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) e a Xunta de Galicia convocan o V Concurso Literario Infantil e Xuvenil sobre a Protección de Datos no Día Europeo da Protección de Datos, que se celebrou onte. Está dirixido a nenas e nenos de 5º e 6º de Primaria e alumnos e alumnos de 1º a 4º de ESO.

Ambas as dúas institucións consideran de moita importancia que a sociedade galega tome conciencia da necesidade de incorporarse á cultura da protección de datos, nomeadamente os menores de idade. Os estudantes poderán presentar ao certame diversos xéneros literarios.

Estes traballos deberán responder a preguntas como Que é para ti a protección de datos, como afecta no teu día a día?, como podo protexer os meus datos?. Os textos de referencia serán o Protocolo de Protección de Datos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as publicacións da Axencia Española de Protección de Datos.

Os traballos deberán presentarse en formato dixital en PDF, cunha extensión de entre 1.000 e 2.000 palabras para as categorías de 1º e 2º de ESO e 3º e 4º de ESO, e de entre 800 e 1.000 palabras para a categoría de 5º e 6º de Primaria. O prazo para presentalos estará aberto ata as 15.00 horas do 28 de febreiro. ECG