Ábrese o prazo para subvencións á produción e coprodución audiovisual

Santiago. Onte abriuse o prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria da Xunta de subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego para 2021, que manteñen a súa dotación de 2,5 millóns e consolidan deste xeito o incremento do 25 % das bases das últimas axudas, adxudicadas o ano pasado a vinte proxectos.

Este investimento, que se distribuirá por concorrencia competitiva entre as propostas que presenten as produtoras galegas independentes, contribuirá ao financiamento de novos títulos de cinema e de televisión, tanto longametraxes de ficción en imaxe real e animación, documentais e curtos, como películas e series televisivas. O prazo de presentación esténdese ata o próximo 15 de febreiro.

Con esta publicación principia a posta en marcha das convocatorias anuais de 2021 dirixidas aos distintos ámbitos das industrias culturais, unha política de apoio que comprenderá outras sete liñas de subvención específicas para o sector audiovisual, así como as demais previstas para o fomento da creación e distribución escénica e musical.

No ámbito concreto do audiovisual, volverán convocar de maneira actualizada todas as liñas de 2020 (talento, desenvolvemento de proxectos, asistencia a mercados e foros internacionais, difusión en festivais e mostras nacionais e internacionais e celebración en Galicia de festivais e certames do sector), ás que se sumará unha convocatoria de nova creación, dirixida ás salas galegas de exhibición cinematográfica.

Ademais , a Agadic ten consignado no seu orzamento de 2021 un importe de 9,6 M€ procedentes do fondo europeo REACT-EU para o desenvolvemento do proxecto denominado Hub audiovisual industria cultural, co que se pretende acometer inversións de carácter estratéxico para o sector.