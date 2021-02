Novo galardón para Xosé Manuel Piñeiro

Xosé Manuel Piñeiro, un dos profesionais máis coñecidos e queridos polo público da Televisión de Galicia, foi galardoado nos Premios Alegría de Vivir 2021 no apartado Entretemento e Cultura.

Estes galardóns, que impulsa a cantante e actriz Lucrecia como homenaxe a persoeiros e entidades que destacan polo seu espírito optimista e bo facer profesional, chegan á súa novena edición fieis ao obxectivo de salientar o traballo e a traxectoria de artistas, entidades culturais, xornalistas ou profesionais dos sectores da música, televisión, teatro e entretemento.

O famoso comunicador e showman dos medios públicos galegos, distinguido en 2020 coa Medalla Castelao, presenta actualmente Bamboleo’ nas noites dos sábados da TVG, e dirixe tamén un Bamboleo na Radio Galega, que se emite os sábados pola noite, con entrevistas, humor e música. Recibirá o galardón Alegría de Vivir 2021 nunha gala virtual que terá lugar o 15 de marzo e que será retransmitida desde a sala Luz de Gas de Barcelona.

Nesta novena edición, os Premios Alegría de Vivir homenaxearán tamén as traxectorias do artista Raphael e de Tricicle, así como da deseñadora Agatha Ruiz de la Prada; das xornalistas Pepa Fernández, de Radio Nacional de España (RNE), e Cristina Hernández de Mendoza, de RNE5; da Fundación Orquesta Sinfónica de Murcia e do bailador Antonio Canales, entre outros convidados.

Bamboleo, o programa de entretemento dos sábados á noite na TVG; vai ter hoxe a visita de Cheno, da orquestra Barceló e do cantautor do Incio, Vizcaíno, entre outros.