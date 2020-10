Accederán 19 estudantes ás bolsas de prácticas DigiTalent da Amtega

Santiago. A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia vén de celebrar a comisión avaliadora para a selección dos admitidos na convocatoria de bolsas para prácticas formativas en empresas do sector TIC (Bolsas DigiTalent) dirixidas a estudantes do sistema universitario de Galicia, e que xa se atopan en escolla de empresa adherida ó programa.

Son en total 19 estudantes, que cumpren os requisitos de ser menores de 31 anos e estar matriculados en Artes e Humanidades, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura de calquera das tres universidades galegas e que teñan máis do 75 % e menos do 100 % de créditos aprobados.

Está previsto que, tras publicar a resolución definitiva estes bolseiros comecen o período de prácticas de tres meses a primeiros de novembro nunha vintena de empresas do sector tecnolóxico.

Contarán cun plan de formación e recibirán asesoramento, orientación e dirección dos profesionais responsables das empresas TIC.

As bolsas son de 20 horas semanais e remuneradas.

O primeiro paso foi a convocatoria para que as tecnolóxicas presentasen as súas solicitudes de adhesión ao programa, así como as súas preferencias en canto ás áreas de coñecemento ou titulacións dos bolseiros en función das súas necesidades.

As bolsas DigiTalent articúlanse a través dun convenio asinado pola Consellería de Educación, a Amtega, as tres universidades galegas e a Fundación Empresa-Universidade Galega (Feuga). ecg