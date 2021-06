En 1990 un investigador británico do helvético CERN, Tim Berners Lee, creou a World Wide Web ao definir e usar por vez primeira o protocolo http para a transferencia de información entre un ordenador servidor e un ordenador cliente. Máis de trinta anos despois, o hiperdesenvolvemento de redes e aplicacións que intercomunican milleiros de millóns de persoas cada segundo, fixeron de Internet un novo paradigma das relacións humanas: a comunicación dixital.

Internet, e a súa ilimitada capacidade de intercambiar textos, imaxes e arquivos multimedia (algo autenticamente fascinante cando xurdiu, agora xa vai aburrindo...) facía posibles vellas aspiracións da humanidade, entre eles, nomeadamente, a da socialización do acceso ao coñecemento, sen as trabas impostas polo afastamento físico e por riba das enormes diferenzas socioeconómicas entre os países. Contemplando o fenómeno en perspectiva, eu creo que era só cuestión de tempo atar cabos. E foi, de feito, moi pouco tempo, pois en 2002, o Open Society Institute, creado a instancias do magnate húngaro George Soros (detrás de todo altruísmo sempre hai un millonario) redacta a Budapest Open Access Initiative, coñecida polas súas siglas BOAI, na que, en efecto, se atan cabos con profética claridade: “Unha antiga tradición e unha tecnoloxía nova fixeron posible a aparición dun ben público sen precedentes. A vella tradición é a vontade de científicos e estudosos de publicar os froitos do seu traballo en revistas especializadas sen remuneración algunha, só polo ben da investigación e do coñecemento. A tecnoloxía nova é Internet”.

A partir da BOAI, o open access, é dicir, o acceso aberto pisou a acelerador e, coa creación de novas iniciativas e incorporacións de prestixiosas institucións (como a Declaración de Berlín da sociedade Max Planck en 2003, que, por certo asinou a USC), espalláronse polo ecosistema dixital repositorios (ou sexa, bibliotecas) de contidos en acceso aberto. Sabía vostede que Minerva, o repositorio institucional da nosa Universidade, acubilla, entre outra infinidade de contidos, case tres mil teses de doutoramento de libre e gratuíto acceso? Unha marabilla, non?

Claro que, dende o amencer da humanidade, poucas cousas hai menos neutras que a tecnoloxía. Unha tibia de tapir era un simple óso ata que a un primate se lle ocorreu usala para romperlle a chola a outro primate, co que o óso se converteu nun arma. Do mesmo xeito, unha filosofía tan fermosa como a do acceso aberto ao coñecemento está inzada de efectos perversos, un deles o de considerar as universidades como unha sorte de oenegués, na que pensar en cobrar polos libros, que tanto custa escribir, deseñar, imprentar e distribuír, é unha herexía. O día en que alguén promova o acceso aberto aos cines ou aos concertos de Coldplay, mudarei de criterio. Pero, ao cabo, os libros xogan noutra división. Palabra de editor.