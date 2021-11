Acción de Gracias y una oda a la diversidad corporal

No sé si ocurrió así de verdad o simplemente ha sido una impresión mía, pero yo diría que el Halloween de este año lo ha petado más que nunca. Quizá haya sido por nuestra propia idiosincrasia, tan dada a hacer nuestras las costumbres foráneas y consolidarlas como si siempre hubiesen formado parte de nuestra vida, o tan solo porque tenemos tantas ganas de celebrar que cualquier cosa nos sirve y nos da un buen motivo para poder hacerlo.

La cuestión es que no ha habido local que no se tirase de cabeza a festejar el Samahín con decoraciones típicas de la fecha ni pandillas que no se animasen a sacar a la calle sus disfraces más sanguinolentos. El resultado, habemus Halloween cada noviembre para rato, y visto lo visto, ya me sorprende lo que se está tardando en agradecer con un pavo las bendiciones recibidas durante el año, trayendo a la mesa y a nuestras vidas el clásico Thanksgiving Day de las películas americanas.

Pero mientras tanto, aquí seguimos con el Black Friday a tope (siguiente campaña del calendario adoptada), y la consabida Navidad, que cada año empieza antes; tanto, que como sigamos así acabaremos guardando las hamacas playeras y desempolvando el abeto en el mismo viaje al desván.

EN FIN, QUIEN MÁS Y QUIEN MENOS TIENE YA ASUMIDO QUE ‘VIERNES NEGRO’ está a la vuelta de la esquina y que es lo que toca ahora. Personalmente, debo reconocer que yo todavía no tengo claro si el comercio nos incita a la compra a base de inventar promociones y campañas, o si por el contrario, es el sector el que se ha adaptado a nuestros caprichos consumistas, y somos nosotros los que las demandamos.

El caso es que los diseñadores han pasado de mostrar sus colecciones biestacionales a descolgarse también con las cápsula y las crucero, y que nosotros compramos en pretemporada, en temporada, en mitad de temporada y a final de temporada. Compramos en Navidad, en Halloween, en la vuelta al cole y en Carnaval. Compramos para celebrar San Valentín, el Día del Padre y el Día de la Madre. Y compramos en viernes negro y en lunes azul. ¿Me queda algo? Seguro que sí.

La cuestión es que desde hace algún tiempo nos pasamos los doce meses del año con incentivos de compra, y yo todavía no tengo claro si surgen por la necesidad del sector de aliviar stock o para que nosotros nos fundamos la tarjeta cada vez que ponemos el ojo en un escaparate. Sea como sea, todo está cambiando, y en el mundo de la moda más.

NO HAY MÁS QUE ECHAR UN OJO A LAS CAMPAÑAS, cada vez más plurales, como la última de Zara Studio Collection, bautizada muy acertadamente como Fabulous, y a la que ponen rostro diez mujeres de diferentes tallas, orígenes y edades. Eso sí, todas ellas conocidas top models como Marisa Berenson, impresionante a sus 74 espléndidos años; Sasha Pivovarova, la rusa favorita de Prada; Precious Lee, la modelo curvy más cotizada del momento; la holandesa de fama internacional Rianne Van Rompaey o la principiante Meadow Walker, poniendo rostro a una campaña filmada por Steven Meisel, bajo la dirección de Fabien Baron, y que apuesta por la diversidad femenina, derribando los cánones clásicos de belleza. ¿El resultado? Fabuloso, claro.`

COMO TAMBIÉN LO HA SIDO LA ÚLTIMA PRESENTACIÓN DE ETAM EN MADRID, en la que la firma de lencería francesa organizó un desfile inclusivo amadrinado por la embajadora de la marca, la actriz Blanca Suárez, para dar a conocer su colección FW21 inspirada en el ballet clásico y la ópera.

Con la actuación de la dj Pitty Bernad, la firma apostó por modelos de diferentes morfologías y estilos, que lucieron como nadie los conjuntos de ropa interior. Nada que ver con las celebrities e influencers que asistieron, entre ellas Lidia Torrent, Violeta Mangriñan, Marta López, Marta Carriedo, Ana Moya Calzado, Silvia Zamora y Luna Serrat, que son todas muy parecidas, o a mí me lo parecen.

Y delgadas. Mucho. Y eso me ha llevado a pensar en Ana Morgade revolucionando las redes con su llegada al photocall de la Seminci de Valladolid, de lo más pizpireta, vestida con una funda portatrajes y un mensaje muy claro, el de ser más amables con nuestro cuerpo.

Contaba la humorista lo difícil que le había resultado siempre encontrar ropa un poco especial de su talla en las marcas mainstream o en los showrooms de los diseñadores, pese a que la 42 es la más vendida de mujer en España, ojo, y de su incomodidad a la hora de vestirse de gala y posar, sintiéndose que no era ella misma.

Ni qué decir tiene que sus palabras han sido de lo más aplaudidas y apoyadas, lo que da buena cuenta de lo que viene: Fuera postureo, fuera presión y fuera complejos.