Acolle a Sala Palexco as novidades editoriais de banda deseñada infantil

A Coruña. O Salón Internacional do Cómic da Coruña Viñetas desde o Atlántico enfronta o ecuador da súa XXIII edición, a máis espacial da súa historia a causa da covid-19, e pon o foco no espazo temporal no que se sementa a afección á banda deseñada, o cómic infantil e xuvenil.

As principais editoriais españolas, Brúfalo lector/La Cúpula, Astronave/Norma, Astiberri, Mamut/Bang e Nuevo Nueve, especializadas en publicacións tanto nacionais como internacionais dirixidas aos lectores máis novos, expoñen na Sala Municipal de Exposicións Palexco (Muelle de Transatlánticos) orixinais de obras dirixidas a este segmento do público, asinadas polos seus creadores máis destacados.

As paredes da sala do porto coruñés están cheas dun auténtico “catálogo” da variada oferta editorial que hai no mercado para o público infantil e xuvenil. “A exposición mostra toda as opcións. Pode axudar a moitos adultos que a vexan a elexir a opción máis axeitada para introducir aos séus fillos, netos, sobriños, amigos... no mundo da banda deseñada”, sinalou o director do Festival, Miguelanxo Prado.

Ata o de agora, e tal e coma resalta a organización de Viñetas desde o Atlántico, o comportamento e a compricidade do público está a ser exemplar. ecg