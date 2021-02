Aconsellan os controis parentais para o acceso dos menores á rede

Madrid. Administracións públicas, expertos en ciberseguridad e empresas especializadas coinciden en que a seguridade ao navegar por internet empeza por un mesmo, e en que os usuarios son os primeiros que deben tomar precaucións para moverse nesa contorna de forma segura.

Os contrasinais máis utilizados en España seguen sendo “123456”, “123456789” e “12345”, segundo observou a empresa especializada en ciberseguridad S2, que incidiu en que o roubo dunha credencial pode abrir a porta a varios servizos –xa que os contrasinais adoitan estar repetidas– e no uso pouco seguro que se fai das redes wifi.

Unha internet mellor comeza contigo: máis conectados, máis seguros é o lema elixido para celebrar o Día da internet Segura (SID, polas súas siglas en inglés) unha cita promovida pola organización internacional Insafe- Inhope que se consolidou no calendario co apoio da Comisión Europea e que se repite cada ano o segundo día da segunda semana do segundo mes.

O Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) subliñou a importancia deste evento anual para incidir na transcendencia de promover un uso seguro e positivo das tecnoloxías dixitais, en especial entre os nenos e os mozos, pero tamén este ano entre os maiores ante o aumento do teletraballo e do tempo que as persoas pasan en contornas dixitais.

Os datos do INE revelan que o 95,3 % dos fogares españois están xa conectados, e segundo esta empresa as consecuencias da acción dos ciberdelincuentes vai ser maior polo número de delitos, diñeiro e persoas afectadas. EFE