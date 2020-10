Acordo da Deputación de Ourense e o Consello da Cultura

Santiago. Alfonso X O Sabio e Galicia será o título da exposición que a Deputación de Ourense e o Consello da Cultura Galega, en colaboración coa Xunta de Galicia, organizarán no ano 2021 “e na que terá un destacado papel a pegada que o rei de Castela e León deixou na provincia ourensá”. Así o anunciou o presidente da Deputación, Manuel Baltar, logo da reunión que onte mantivo en Santiago coa presidenta do Consello, Rosario Álvarez, como punto de partida para abrir unha liña de cooperación en proxectos culturais de interese tanto provincial como autonómico. No Pazo de Raxoi, onde tivo lugar o encontro, Manuel Baltar e Rosario Álvarez estudaron os detalles dunha iniciativa que permitirá traer a Ourense o próximo ano unha exposición sobre as Cantigas de Santa María e a época de Alfonso X. Unha mostra que, segundo manifestou Manuel Baltar, “terá unha notable importancia para Ourense pois porá de relevo a pegada que o rei de Castela e León deixou na nosa provincia en lugares como Oseira, Allariz, ou Xunqueira de Espadanedo”. REDACCIÓN