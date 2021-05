Adiós estado de alarma, hola nueva vida

Lo de Isabel Ayuso arrasando en las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se veía venir. Lo de Pablo Iglesias despidiéndose de la política por su batacazo en las urnas, reconozco que a mí, personalmente, me ha pillado por sorpresa. Casi tanta como cuando dejó su acta de diputado en el Congreso hace un mes, en una maniobra difícil de entender. Y a decir verdad, no sé si esta última decisión de abandonar la política ha sido la consecuencia de un momento de calentón y de desánimo por los malos resultados electorales, o si por el contrario fue fruto de unas cuantas sesiones previas de profunda reflexión, sopesando ya la catástrofe para su partido que se veía venir, pero lo cierto es que a mí me ha pillado con el pie cambiado. Ni para bien ni para mal.

Sí me ha hecho meditar una vez más sobre lo rápido que puede cambiar la vida en un momentito de nada. Un día desayunas sintiéndote un superlíder (supongo que en este caso morado) con ínfulas de comerte el mundo, y a la cena ya eres un señor de a pie con la cuarta parte de amigos y una hipoteca. Aunque eso sí, teniendo en cuenta que al parecer se va cobrando una indemnización como exvicepresidente de 5.316,42 euros durante 15 meses, tampoco es que la cosa sea como para preocuparse demasiado por el pan.

Así que ni tan mal este reseteo vital que se le presenta a Iglesias, mientras sus contrincantes están con la resaca del éxito y sus compañeros buscan el mejor sitio posible para lidiar en el nuevo circo político.

CONCLUSIÓN, HAY QUE VIVIR AL MÁXIMO LAS BUENAS RACHAS, porque cuando menos te lo esperas el viento ya no juega a favor, sino todo lo contrario. Y también que vienen nuevos tiempos, no solo por lo que acaba de ocurrir en las urnas en Madrid, sino por lo que va a suceder a partir de este fin de semana en España, cuando por cierto ya es oficial que será el Tribunal Supremo (TS) el que tendrá la última palabra ante las restricciones contra la pandemia que decidan imponer las autonomías tras el fin del estado de alarma, y del que me da que echarán mano unas cuantas. En Galicia, y si no hay cambios sobre lo previsto, supondrá el adiós al toque de queda (aleluya) y al cierre perimetral (aleluya bis). Y esperemos que también sea el inicio de la ampliación de horarios en la hostelería, de la apertura del ocio nocturno y de la reactivación de la cultura, con aforos coherentes que la hagan posible.

En Compostela, además, la cosa se presta a celebración por todo lo alto, más que nada porque coincide casi con las Fiestas de la Ascensión, que a falta de feria caballar y de atracciones, tendrá teatro variado y para todos los públicos; pasacalles, chave, baile tradicional y cabezudos. Y conciertos, varios y variados, entre ellos los de Andrés Suárez, Sidecar, Cepeda, María Arnal y Marcél Bagés, y hasta un autocine.

Un poco de todo en unas festejos locales que para mí aprueban con nota, aunque reconozco no ser muy de la cuerda de los que aparecen en cartel, a excepción de De Vacas, claro, que me parece que son de esos grupos que salvan cualquier programa por muy sosaino que esté.

Y para los que busquen un plan B, yo me daría una vueltecita por Ferrol sin dudarlo para ver el espectáculo de Álex Clavero y listo. Risas aseguradas, que buena falta hacen.

AUNQUE PARA CELEBRAR EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA el PLAN con mayúsculas es sumarse al Twitch del dj Bruno Muñiz, que se ha propuesto hacer una sesión musical de 24 horas para recaudar fondos a favor de la Asociación contra el Cáncer. Un sábado night efervescente y (Oh yeah) non stop.