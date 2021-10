Afectados por los ictus quieren rehabilitación “desde el minuto cero”

Lugar. En España medio millón de personas sufren daño cerebral y cada año se suman 100.000 nuevos casos, bien por ictus (en un 70 %), traumatismos craneoencefálicos o tumores, según las asociaciones de afectados en el Día Nacional del Daño Cerebral que reclama rehabilitación especializada “desde el minuto cero”.

“Un ictus puede hacer que te olvides del nombre de tu hijo, un traumatismo craneoencefálico puede provocar que no seas capaz de atarte los zapatos y un tumor que no sepas relacionarte con tus seres queridos”, con estos ejemplos, la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) introduce un manifiesto en el que subraya la importancia de la rehabilitación, independientemente del lugar de residencia, de la edad, secuelas o recursos económicos del paciente.

Las personas con daño cerebral necesitamos rehabilitación especializada. Mañana puedes ser tú, es el lema del acto central de este día promovido por Fedace para dar visibilidad a las personas en esta situación y poner el foco en la necesidad de mejorar la atención especializada.

También Fernando sufrió un ictus que le causó hemiplejia derecha y afasia, es decir, a raíz del daño cerebral no podía andar ni hablar. En el hospital le comunicaron que lo que no recuperase en seis meses no lo recuperaría nunca y que a partir de ese tiempo, la Seguridad Social “se desentendía”.

Para Fernando, uno más entre los miles de casos que se registran en España, eso supuso unos gastos muy costosos en rehabilitación que no todas las familias pueden asumir.

En este Día Nacional del Daño Cerebral, el presidente de Fedace, Luciano Fernández, y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, quieren subrayar que la mitad de las personas con daño cerebral y sus familias no reciben información sobre su discapacidad y sus secuelas, y el 59 % acaba pagando de su bolsillo la rehabilitación especializada.

En el acto, que se ha iniciado con la lectura del manifiesto locutado por primera vez por personas con daño cerebral, se ha exigido una estrategia nacional que garantice una atención coordinada, integral y multidisciplinar independientemente del lugar de residencia y de la situación socioeconómica.

Además se ha demandado un censo de personas con daño cerebral para poder dimensionar los recursos necesarios para la adecuada atención a este colectivo y que se cree la categoría diagnóstica ‘Daño cerebral’, aplicable en el momento del alta hospitalaria.

Fedace también ha reclamado que se incluya a la familia como parte beneficiaria del proceso de atención para que reciba la información, formación, apoyo psicológico que requiere todo el proceso.

Finalmente, en el manifiesto se contemplan planes de atención sociosanitaria para las personas con daño cerebral y mayor vulnerabilidad como es el caso de afectados con daño severo, los niños y personas con alteraciones graves de conducta.

Para conmemorar este día, que se celebra desde hace 14 años, estas reivindicaciones serán difundidas en redes sociales con fotografías y vídeos que toda la población podrá subir “con la mano en la cabeza y la etiqueta #DíaDañoCerebral, como símbolo de apoyo al colectivo de personas afectadas y sus familias”.

Además, esta noche edificios institucionales y monumentos emblemáticos de toda España como la fuente de Cibeles en Madrid, la Torre de Hércules en A Coruña o el Parlamento andaluz se iluminarán de azul, color identificativo de esta discapacidad. efe